故事的宮殿 故宮推出微電影「記憶在手心」

2018-03-23 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



故宮是一座「故事的宮殿」，不僅文物有故事，研究文物的研究員也充滿故事。國立故宮博物院今(23)日推出「故事的宮殿：記憶在手心」微電影，電影的內容，取材自故宮一對父女檔研究員的真實故事。

「故事的宮殿：記憶在手心」描述女兒（謝盈萱飾）繼承退休父親（王道飾）守護文物的志業，進入故宮擔任研究人員。然而，年邁的父親卻開始受失智症侵擾，逐漸失去了記憶。

電影透過父女牽手漫步故宮華表大道、雞蛋花下，以及父親的手已不能控制自如但仍奮力夾菜，還有女兒握著父親微顫的手寫下春聯等細膩場景，除勾勒出世代傳承的意象外，也呼應微電影主題曲歌詞：「記憶在手心，緊握就不會忘記」。傳達故宮珍貴的不只是文物，幾十年來故宮珍寶的守護者，以及每一位造訪者與故宮相遇的故事，才是故宮迷人的地方。

「故事的宮殿：記憶在手心」由過去曾幫Google拍攝《齊柏林：高空捕捉台灣之美》紀錄片廣告的鬼才導演盧建彰領軍，並由資深演員王道、劇場演員謝盈萱主演。故宮表示，故事靈感取自於故宮真人故事改編，從一對父女的共同回憶中闡述故宮是個具有故事感的宮殿。期望每個來故宮參觀的遊客，都能夠創造屬於自己獨特的回憶。

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