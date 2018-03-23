花醫護理師帶狗進辦公室 醫院道歉研議懲處

2018-03-23 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



衛福部立花蓮醫院一名護理師昨晚帶狗進醫院，保全勸阻不聽，拍下影片po上網，引起撻伐，院方上午雖坦承此事，但質疑保全違規擅自拍攝侵犯隱私，這番言論再度引爆網友怒火，院方下午趕緊滅火，由副院長徐國芳出面道歉，強調肯定並支持保全人力，會擇期表揚，也研議懲處該名護理師，院方會將該案列為院內教案，提升品質，希望民眾對花醫要有信心。

這名護理師在花醫工作19年，具有公職身分，今天休假未到醫院。院方表示，她昨晚休假到院訪友，可能以為和保全人員熟，就帶寵物進入，事情爆發後也表達歉意，承諾不會再犯。不過，此舉已違反醫院內規，身為一位專業醫護人員更是非常不妥，雖然她是進入護理站旁的休息室，未接觸到病人區，醫院仍將研議懲處。

徐國芳代表醫院向社會大眾鞠躬道歉，表示非常支持並贊成保全人員揭發弊端的行為，考慮擇期表揚，也希望這次事件成為院內教案，化為內部提升的力量。

花醫一名保全人員昨晚勸阻院內一名護理師帶狗進醫院，因對方執意進入，雙方還起口角，保全拍攝影片po網，並寫道「我是花蓮省立醫院保全，當我發這文章可能被投訴或攻擊開除，但是我沒辦法縱容這誇張到極點事，我一開始在門口就勸阻了，而且電梯還有白色狗毛...護士你不配合我又帶狗到加護病房旁吃飯。旁邊都是插管病人你會不會太扯阿！如果認為保全像狗一樣顧門口，甚至投訴我讓我沒工作我也無所謂。你真的有愛心那有想過插管病患嗎？」

網友大讚保全很敬業，並一面倒批評護理師太扯，甚至還有網友開始肉搜當事人；醫院上午首度說明，但發言內容讓網友認為是追究見義勇為的保全人員、偏袒犯錯的護理師，大表不滿。徐國芳下午進一步說明後表示，未來一定會加強內部控管，挽回社會各界對花醫的信心，希望此事就此落幕。