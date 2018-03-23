失智症長者也能當編織老師 還教小小店長編頭飾

2018-03-23 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



屏東基督教醫院與統一超商合作推出「台灣智作」教室，在屏東舉辦首場「憶起手作」，讓原鄉失智症長者擔任傳統技藝老師，傳授小小店長學習編織排灣族頭飾和花環，他們強調，失智症長輩仍保有的能力與智慧，重新看見他們的尊嚴與價值，也促進代間融合、文化交流，亦是架構「失智友善社區」網絡的重要一環。

「這是勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾，表示他很會打獵」，「這是羊齒和萬壽菊做成的花環，如果有貴賓來，我們就會做花環給他，來表示尊敬」。兩位排灣族長輩柯vuvu和潘vuvu（vuvu為長者之意）向店長介紹排灣族傳統文化，也當起「台灣智作」傳統技藝老師，現場教導4位小朋友做花環、毛線製成的簡易頭飾以及月桃葉編織。

柯vuvu在三地門鄉地磨兒小學擔任學校文化課程的老師，介紹排灣族的傳統部落文化與歌謠，已超過3年。但最近她常常記不住事情，忘記的次數愈來愈頻繁，懷疑自己是不是得了失智症。

而73歲的潘vuvu在今年初被診斷患有輕度失智症，也因此對自己沒有自信，在女兒及屏基團隊的鼓勵下，開始嘗試參與社區的輔療活動，動手編織毛線頭飾及月桃葉，減緩功能退化，現在潘vuvu慢慢地重新看見自己的價值，找回了成就感與信心。

屏基失智症整合照顧團隊的心理師林勇勝說，由於國人對失智症認識不足，除了會導致個人對病情沒有警覺，延誤就醫治療外，也讓大眾對失智症患者抱有刻板印象，以為是「癡呆」、「老番顛」，毫無生活能力，但失智症長輩並非「什麼都不知道」、「什麼都不會做」。屏基與統一超商推動「及早救智」計畫，邁入第4年，致力推動「打造失智症友善社區」，要去除失智症的污名化，強調長輩仍保有的能力與智慧。

今年起也開始舉辦「台灣智作」教室，讓社區中超商、學校、活動中心成為互動場域，讓大家看見失智症長者的才能；也期待讓社會每一份子都能認識失智症，讓店員、警察、郵差等人接受「失智症友善課程」訓練，知道如何「正確」與失智症長者應對相處，打造友善環境。