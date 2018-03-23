仁醫典範楊思標 人生如台灣百年醫學史

2018-03-23 15:02 中央社 花蓮縣23日電



楊思標。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 胸腔內科醫師楊思標，他的人生如一部台灣百年醫學史。令人敬佩的是，高齡百歲的他，至今仍每周搭火車到花蓮慈濟醫院指導、教學；他還決定將自己畢生積蓄6000萬捐贈給醫院。

花蓮慈濟醫院今天在世界結核病日前夕，邀請楊思標在醫院大廳分享以愛奉獻的醫者之路。楊思標在兒子楊錫欽陪同下出席，楊錫欽也是胸腔內科醫師，父子倆都行醫濟人。

楊思標說，在醫療事業上追求真善美，要有醫德，但醫院要營運，錢也是重要的。現在年紀大，記憶力等各方面都退化，無法在醫療第一線，這次是第二度退休，也決定將自己畢生累積的積蓄約新台幣6000萬元，一半捐給慈濟醫院、一半捐給台大醫院。

楊錫欽表示，父親致力將他的醫術、醫德傳承，桃李滿天下，許多名醫都是他的學生。他在胸腔X光判讀領域可說是第一把交椅，在國際上赫赫有名。藉由父親口述出版「百歲醫師以愛奉獻」一書，從中可以看到他家庭生活、人生看法、價值觀等，對研究台灣醫療史或對醫學人文有興趣者都值得一看。

楊思標可說是台灣胸腔內科的祖師爺，曾任台大醫院及醫學院院長的楊思標，有太多在臺灣醫療史上創立的「第一」。他是台灣光復後，第一代下鄉田野調查的醫師。1952年，只因3位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓楊思標遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出台灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病，更對工安環境與疾病提出重大提醒。

1957年，他檢查出台灣第一例肺癌病患；1971年，他籌辦並主持臺灣首次國際醫學會議；1979年，他擔任台大醫院院長期間，台大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰─忠仁忠義分割手術」。

此外，他出生自台灣肺結核病橫行的1920年代，長達3/4個世紀，他為台灣結核病的診治、抗疫與研究，做出卓越貢獻。自1978年起，他協助花蓮慈濟醫院至今，育才無數，為偏鄉醫療奉獻心力的仁心仁術可為典範。