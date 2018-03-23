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移工刮中100萬 九成寄回印尼「讓家人過好日子」

2018-03-23 14:44聯合新聞網 綜合報導

台彩刮刮樂。台灣彩券/提供
台彩刮刮樂。台灣彩券/提供
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一名來自印尼22歲的移工阿隆，為了養家，獨自一人前來臺灣工作，上個月路過新竹一間彩券行，花了200元買了一張「百萬年終獎金」刮刮樂，竟幸運刮中100萬，讓他欣喜若狂。但他說家人在印尼的生活十分困苦，因此自己只留下5萬元，其餘獎金全額寄回家，讓人不禁讚嘆「老天爺眷顧孝子」。

根據《自由時報》報導，印尼移工阿隆因家中生活困苦，飄洋過海至臺灣工作賺錢養家。上月14日晚間阿隆經過新竹市東門圓環旁的忠雄商行彩券，看見一群外籍移工正在玩刮刮樂，一時興起想要試試手氣，買了一張價值200元的「百萬年終獎金」，豈料隨手一刮竟刮中100萬，直呼好像在作夢。

根據店長說詞，阿隆刮完刮刮樂時發現中獎，仍不可置信，還揉揉眼睛，至櫃台與店員小聲的說「我好像中獎了」，店員用掃描機掃描條碼確認他真的中了100萬後，阿隆欣喜若狂，身邊其他的外籍移工也爆出歡呼聲。

阿隆所中的100萬扣完稅後可以實拿約80萬左右，他告訴店長，因為印尼的父母、弟妹貧困，一家五口生活困苦，未婚的他才會出國至臺灣工作，為的就是讓家鄉的家人能過更好的生活。因此這80萬他僅會留下5萬，其餘剩餘的獎金將全額寄回印尼，讓家人生活能好過一些。

許多網友留言稱讚阿隆非常孝順，並祝福他們的生活能越過越好。還有網友分享外籍移工真的很照顧家人，自己曾遇過外籍移工甚至把自己的伙食費一併寄回家鄉，結果自己沒錢吃飯，讓他哭笑不得。

移工印尼刮刮樂
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