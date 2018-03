就是明天!oBike x G.E.M.寵粉雙倍送

2018-03-23 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



就是明天。鄧紫棋G.E.M.《Queen Of Hearts》演唱會即將登場!全球無樁共享單車品牌oBike與鄧紫棋G.E.M.合作極力寵粉,成功抽出幸運oBike粉絲免費參加鄧紫棋Queen Of Hearts演唱會台北場、14日VIP及30日VIP各10名無限暢騎oBike。