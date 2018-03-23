登革熱4年流行週期 高市誓師防疫

2018-03-23 12:10 中央社 高雄23日電



今年為登革熱4年大流行週期，高雄市府今天在各行政區同步舉行登革熱防疫誓師大會，副市長楊明州上午出席苓雅區主會場，期勉大家全力防疫，破除登革熱4年大流行的魔咒。

高雄市府登革熱群聚感染緊急動員跨局處「滅斑一號」演練暨防疫誓師大會苓雅區主會場，上午在苓雅區武廟登場，楊明州率市府衛生、環保、民政、區里等跨局處防疫團隊齊聚誓師，宣誓徹底清除環境髒亂、打擊病媒蚊的決心。

楊明州表示，今年又到登革熱4年大流行週期，期勉所屬及志工能全面動起來，加強防疫，不要因適逢選舉年而有所輕忽。

他期勉大家加強清除孳生源，降低社區病媒密度，防範疫情發生，希望今年能破除登革熱4年大流行的魔咒。

楊明州隨後率員現場巡查登革熱高風險場域，並實地視察屋簷溝高空作業車防治作業。苓雅區長陳進德也展示今年發給防疫志工的防護袋，內有防蚊液、口罩、夾子、手電筒、防曬用品等，方便志工在第一線防疫。

苓雅區正大里長陳文隆的兒子陳錦宏並秀出自製的巡查屋簷溝神器，將行車紀錄器裝上自拍棒拍攝，一經發現孳生源隨即會同志工爬上消防梯清除。他說，屋簷溝高空作業車有限，這招是他去年到台南取經防疫學到的，可彌補防疫漏洞。

高市衛生局疾管處長潘炤穎受訪說，鑑於區里志工清除孳生源配合的住戶僅約6成，衛生局將草擬自治條例，強制要求大樓及社區成立防疫委員會自行防疫，降低社區防疫死角。