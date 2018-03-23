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台北健康養生展開幕！健康吃輕鬆動 健康講座免費聽

2018-03-23 12:04聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識。響應政府長照2.0議題，今年邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。

今年更集結保健食品、營養穀物、健康護具、健康調理機、健康器材、居家生活用品等廠商。開展首日於大會活動舞臺區邀請一群「青青銀髮族鼓隊」，帶來「歡慶勝利」精彩開幕表演。

「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場。以「健康生活方式」為主軸，提供...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，開展首日於大會活動舞臺區邀請一群「青青銀髮族鼓隊」，帶來「歡慶勝利」精彩開幕表演。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健...
「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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「2018台北健康養生展」今天在台北世貿一館登場，3月23-27展開活動。以「健康生活方式」為主軸，提供國人專業的健康生活方式及養生保健新知識，分場次邀請各領域專家，教您「健康吃 輕鬆動」。記者林俊良／攝影
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