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租借電動機車 有機會拿電影票

2018-03-23 11:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

即日起租借共享機車 WeMo Scooter 就有機會在車廂中獲得 2 張電影優...
即日起租借共享機車 WeMo Scooter 就有機會在車廂中獲得 2 張電影優惠券 ，1,000 台共享機車化身另類電影票彩蛋車，打開車廂就有驚喜好禮可拿。　圖／WeMo Scooter提供
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租借電動機車也能拿電影票？共享機車 WeMo Scooter 與 CatchPlay 威望國際攜手合作，即日起民眾只要租借電動機車就有機會在車廂中獲得兩張電影優惠券 ，1,000 台共享機車化身另類電影票彩蛋車，打開車廂就有驚喜好禮可拿，WeMo Scooter 要讓騎士與好友共享喜悅，一起騎綠能交通工具去看電影。

智慧電動機車即時租借服務 - WeMo Scooter 在台北市已有 1,000台車規模，完全不用鑰匙，透過 APP 即可完成找車、訂車、租車、開車廂與還車程序，且停在合法停車格即可租還，24小時營運隨租隨還，隨車附有兩頂安全帽與衛生帽套，是共乘雙載看電影的最佳交通工具。

為體恤上班族職場的苦悶，共享機車 WeMo Scooter 與 CatchPlay 威望國際首度攜手合作，隨車贈送美國職場黑色喜劇《老闆好壞》電影票驚喜禮， 限量 1,500 組，每組含兩張電影優惠券，共 3,000 張電影票，發完為止。

WeMo Scooter表示，即日起只要租借 WeMo Scooter 就有機會在車廂中拿到電影優惠券好禮，3月30起上映憑電影優惠券至首輪上映戲院購票，不限場次，獨享早場優惠價，共享交通服務首次與電影公司攜手合作，隨時打開車廂就有大驚喜！WeMo Scooter 邀騎士去看輕鬆黑色職場喜劇，讓你和好友一『騎』看電影。

電影電動機車
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