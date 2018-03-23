嗜吃燒烤肉類 高血壓風險大增

2018-03-23 12:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



研究早就顯示高溫燒烤或烘烤肉類可能形成致癌物質，新的研究發現烤牛肉、雞肉或魚肉也可能增加得高血壓的風險。

研究報告主要作者，哈佛大學公共衛生學院研究員劉剛說：「我們的發現顯示，經常吃紅肉、雞肉或魚肉的人，避免明火和高溫烹煮可能有助於降低得高血壓的風險。」

他說，避免吃熟透或燒焦的肉類，也可能有助於降低這種風險。

研究人員對8萬6777名女護士和1萬7104名男性健康專業人士進行追蹤調查。研究展開時，這些人都沒有高血壓、糖尿病、心血管疾病和癌症。在其後12至16年，有3萬7123人得高血壓。

每周吃至少兩份紅肉、雞肉或魚肉的人，每個月吃燒烤肉類超過15次，得高血壓的比率比每個月吃不到四次的人高出17%。

與愛吃較生嫩肉類的人相比，偏愛吃熟透肉類的人得高血壓的比率也高出15%。

劉剛說，箇中原因還不明，不過有些研究顯示高溫烹煮肉類可能導致某些化學物質形成，使動物產生氧化壓力、發炎和胰島素抗性，並可能導致得高血壓的風險提高。

他說，這種機制是否與烤肉和癌症的關係有關也不明。還沒有明確證據顯示烤肉會對人類造成癌症，不過培根和熱狗等加工肉品確實會造成癌症，紅肉可能也有同樣問題。