香港自由行免驚！ 官方版線上即時Q&A啟用了

2018-03-23 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



香港旅遊局官網推出即時線上諮詢服務。圖／港旅局提供 分享 facebook 台灣每年約有200萬人次旅客訪港、洽公或探親等，其中，超過九成的旅客都是自由行，不論是事前規劃或已抵香港，都有需要旅遊諮詢與協助的時候，香港旅遊發展局貼心推出「即時線上旅遊諮詢」服務，只要加入line帳號或是登入手機版官網，就可即時與客服人員對話，取得最即時的旅遊諮詢服務，而且官方版回應更正確，不怕掉進真假難辨的資訊陷阱裡。

香港旅遊發展局為了幫助更多旅客輕鬆玩香港，即日起推出的「Hong Kong Travel Buddy」即時線上旅遊諮詢服務，透過客服人員線上立即回答旅客在香港旅遊的相關問題，不論是交通方式、美食推薦、景點諮詢，只要手機滑一滑，就可以立刻得到答案。

Line可以即時回答旅客各種旅遊問題。圖／港旅局提供 分享 facebook 港旅局的即時旅遊諮詢服務提供Line和手機官網兩種方式，旅客可以依自己習慣選擇使用。以Line來說，僅提供已在香港旅遊的遊客使用，服務時間為每日上午9:00~17:00；做法是抵港後，於香港機場的香港旅遊發展局旅遊服務中心掃瞄QR Code，即可成為HK Travel Buddy 的好友。

手機版官網於每周一到周五9:00~18:00提供服務，無需在港即可使用，做法是連結香港旅旅遊發展局官網，即可點入右下方的線上對話框，輸入姓名及email 即可開始使用。