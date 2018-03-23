疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



帶狀皰疹結痂後，約有2成的人可能因皰疹病毒破壞了周邊神經，持續引發神經痛，影響生活品質。近日就有一名55歲的男子，3個月前左胸、腋下到上背部曾起帶狀皰疹，結痂後持續疼痛，自述疼痛猶如刀割，他原懷疑是心臟或肺臟疾病，就醫經診斷才知是帶狀皰疹後神經痛。 綜合各國臨床報告，施打疫苗後約有7成保護效果，可避免帶狀皰疹發作，就算病發，起水泡及神經痛等症狀也會比較輕微。聯合報系資料照 分享 facebook

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓指出，帶狀皰疹疫苗可降低帶狀皰疹以及皰疹後神經痛的發生率，但現在未有健保給付，且保護力並非百分百、約為6至7成，建議50歲以上族群考慮接種；50歲以下族群若曾多次發病、免疫力低下、生活作息極不規律等，可與醫師討論是否接種。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓說明，帶狀皰疹發生3個月後若疼痛持續存在，就稱帶狀皰疹後神經痛，源於皰疹病毒對周邊神經造成破壞，使得神經傳導疼痛的過程異常。據研究，罹患帶狀皰疹3個月後，有20％患者持續疼痛，兩年後仍有15％持續疼痛。

黃婷毓表示，帶狀皰疹後神經痛的危險因子包括年紀大於50歲、曾有嚴重的帶狀皰疹發作、患糖尿病等慢性疾病、免疫力低下、熬夜或生活作息極不規律等。

在治療方面，有口服藥物與局部貼片。黃婷毓說明，口服藥物包括傳統治療神經痛的三環抗憂鬱劑 （amitriptyline、imipramine）與抗癲癇藥物（gabapentin, pregabalin）；不適合口服藥物者則可考慮局部的貼片治療（Lidopatch）。