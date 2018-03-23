最怕馬桶邊緣死角藏污納垢？三大秘招讓你勇敢面對它

2018-03-23 11:06 聯合線上 文：陳曦



歷經歲末年終大掃除，網路上特別針對馬桶清潔切身之痛大調查發現，28% 的人清潔馬桶時，最害怕永遠刷不乾淨也沖不乾淨的邊緣死角；其次是沖力不夠強勁，沖洗範圍也有限，馬桶老是有沖不掉「髒東西」黏著。

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美國亞利桑那大學一項研究調查指出，因帶著手機如廁習慣，有16% 的手機被檢測有糞便黏在上面！只是如廁沖水就讓手機沾滿屎，那麼清潔馬桶的泛黃死角、或因沖力不夠強勁，刷洗「髒東西」，不就滿身屎？！怪不得清潔馬桶總讓人避之唯恐不及。

那麼選擇沖力強勁的馬桶就能解決清潔問題嗎？乾淨的關鍵在於水流沖洗的角度，光只有靠馬桶沖力強勁並無法解決多數人害怕的邊緣死角藏污納垢問題，因為水流根本到不了死角，遑論清潔。與其害怕它，不如「勇敢面對它」！

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真正好的馬桶，應該在每次使用當下，就可以讓馬桶清潔溜溜，讓打掃浴廁更輕鬆。若大家都害怕邊緣死角難以清潔，那麼就直接將邊緣死角改為平滑的緣弧造型設計，不存在的死角就不會有藏污的疑慮，而平滑的緣弧邊緣也更容易清潔。加上奈米等級的陶瓷釉藥保護，馬桶表面能形成離子防護層，讓污垢難以附著，簡單輕鬆不費力的擦拭，就能達到清潔效果。

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此外，傳統的沖水馬桶，沖水水流直直流下，不但侷限了沖洗範圍且容易形成死角，也因為直線距離不夠長，能產生的摩擦力有限，清潔力也大打折扣。若把傳統直線水流的沖水方式改為「龍捲噴射式水流」，讓水流能沿著馬桶內壁持續迴旋數回，漩渦式加速而下，不但能擴大清潔範圍，且持續迴旋增加摩擦力道，才能突破傳統的沖水品質，讓整個馬桶都能得到完整的沖洗。

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害怕它，不如「勇敢面對它」！別再害怕與馬桶死角對戰！直接選擇：緣弧設計、龍捲式水流、奈米等級的陶瓷專用釉藥，這三種突破傳統思維設計的馬桶，無須忍受清潔馬桶的各種委屈！從今以後，跟馬桶邊緣死角髒污說bye bye！也可減少使用過量的化學清潔用品傷害身體或污染環境，各種恐懼一一擊破，同時達到省水、美觀，還你一個完美潔淨的衛浴空間。

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