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去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

去年11-12月期統一發票，領獎期限到今年5月7日止，還沒領獎的中獎人別錯過。 ...
去年11-12月期統一發票，領獎期限到今年5月7日止，還沒領獎的中獎人別錯過。 記者陳易辰╱攝影
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今年1-2月期的統一發票中獎號碼將在25日公布，根據財政部統計，去年11-12月期統一發票，還有兩張沒有人領，其中金額最小為台東大武鄉大竹村的全家便利商店所開出的飲品發票28元，民眾留意別跟「千萬財神」擦身而過，同時，200萬元獎也高達六張未領，兌獎期限至5月7日止。

去年11-12月期統一發票千萬特別獎中獎號碼「75350343」，一共開出11張千萬特別獎，已有9名幸運兒完成兌領，兌換率超過8成。觀察自2011年至2017年統一發票1,000萬元特別獎共開出521張，其中375張已領、146張未領，兌領率為72%。

而去年11-12月期千萬特別獎尚未兌領的兩張，分別是在台東大武鄉大竹村大竹路的全家便利商店，交易項目為純粹喝濃厚系玫瑰奶茶;另外一張則是高雄湖內區湖東里中山路1段上的台灣中油大湖加油站，交易項目為95無鉛汽油90元。

至於去年11-12月期200萬元特獎部分，目前兌領率僅50%，遠低於過往平均的68%。根據財政部統計，自2011年至2017年統一發票200萬元特獎共開出488張，333張已兌領、155張未兌領，兌領率平均為68%。

去年11-12月期200萬元特獎為「67035249」共開出12張，至目前仍有6張未領，分別為台北大安區安和路上的四塊玉文創開出交易文具用品自動筆55元;新竹縣湖口鄉勝利村的美聯社，消費宜蘭蔥肉餡餅與紅標米酒148元;林口區文化三路的定食8消費特盛海陸揚物。

同時還有台南市西區的新光影城購買50元的中杯可樂;台南市東區大智里德東街101號統一超商開出的200元GASH POINT點數卡發票;嘉義縣太保市春珠里的台灣中油消費100元的92無鉛汽油。

全家便利商店統一發票
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