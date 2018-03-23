超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



奧萬大霧社櫻。圖／林務局提供 分享 facebook 周末假期是否已經安排好出遊計畫，春天百花盛開，戶外的櫻花、杜鵑，山上不知名的小花、滿山遍野相互爭妍，讓人心曠神怡，特別是奧萬大地區，現在正值特殊的霧社櫻綻放的時節，上山賞花，正是時候。

農委會林務局南投林管處技正林國彰表示，除了周末假期外；今年的春假連假一共有5天，全國農委會林務局管轄的國家森林遊樂區，同步於4月4日至4月8日連續假期間，12歳以下的兒童可以免費入園，體驗大自然之美，就趁現在。

林國彰表示，奧萬大四季皆美，除了國人熟悉的奧萬大秋東賞楓以外，奧萬大四季各具風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各有特色。現在正值奧萬大春天繽紛季節，萬物甦醒，蝶舞蛙鳴鳥飛，處處熱鬧非凡，美得如仙境。

他表示，雪白的霧社櫻花尊榮盛開；霧社櫻是在霧社地區先發現、台灣本土的原生櫻花，整片雪白、非常美麗，這是在別的地方難看到的；淡淡的三月天，色彩多豔的杜鵑花綻放林間；紅色、黃色、橙色、綠色的各種植物嫩芽吐芬芳。五彩繽紛的花葉景緻，點綴著藍天與綠地，宛如漫步在森林花園中，美不勝收，能讓人忘卻塵囂，洗滌身心。