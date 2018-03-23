周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天清晨受到輻射冷卻和冷空氣影響，各地氣溫還是偏低，今天最低氣溫依序為板橋9.3度、新屋10.9度、基隆11.0度、新竹11.1度，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，今天白天起冷空氣就減弱了，中午北部和東北部氣溫可達23度左右，中南部和東南部則可達25度左右。預計周末全台灣各地也都是晴到多雲的穩定天氣，溫度逐漸回升，可以把握這段時間多到戶外走走，不過要稍留意日夜溫差和空氣品質，前往山區則要注意太陽輻射和稍低的溫度。

環保署提醒竹山、雲嘉南及大寮地區橘色提醒(對敏感族群不健康)。

民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林伯東／攝影 分享 facebook 他說，目前北方的冷高壓已經逐漸往東移動，台灣的風向也從原本的偏北風，要慢慢轉成偏東風，今天白天正是風向轉變的時期。這也表示西半部的天氣要變得相當穩定，東半部雲量則會略微偏多，要留意沿海附近可能有局部零星短暫雨，不過整體來說水氣量並不多，不至於下太大的雨，也不會下太久。

西半部則因為會慢慢位於背風側，風速會減弱，溫度也會明顯上升，他說，空氣品質則因為風速較弱、擴散條件較差的關係，可能沒有前幾天好，今天清晨中南部已經有部份地區的懸浮微粒和細懸浮微粒濃度值超標，來到橙色的對敏感族群不健康等級，預計明後天風速更弱，要更注意空氣品質。

賴忠瑋表示，雖然現在才3月下旬，不過目前在菲律賓東方海面上已經有發展較旺盛的對流雲系，包含美國和歐洲的全球模式都有模擬出周末到下周可能會有熱帶擾動或更強的天氣系統生成，不過因為實際上還沒有生成，加上春天的天氣系統變動較快，掌握度也較低，所以先不用太過擔心，可以下周再留意。