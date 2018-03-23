親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

板橋9.3度！吳德榮：冷空氣漸減弱 白天溫暖舒適

2018-03-23 06:46聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，下周在關島西南方海面有熱帶擾動發展的機率。如果形成，將是繼1月、2月各有1個颱風生成後，今年的第3個颱風，為颱風史上1至3月皆有颱風生成的第3次，前兩次為1965、2015年。

而颱風在3月侵台，則是歷史記錄上從未發生過。他說，原因是3月時台灣上空的導引氣流，仍被西風所控制，颱風只能從低緯度穿過菲律賓、進入南海；或從菲律賓東方海面北轉，再受西風導引轉向東北。最新美國系集模式(GEFS)模擬的行徑，朝菲律賓前進，之後在菲律賓東方海面向北轉再向東北迴轉，正是這種路徑；而其中離台灣最近的模擬路徑，與台灣尚有一段距離。其他單位如CWB、 ECMWF、CMC的模式模擬也都有類似的結果，只是與台灣相距更遠。

他說，今晨西半部晴朗風弱，雖然冷空氣減弱，但輻射冷卻的作用更強。今天最低氣溫依序為板橋9.3度、新屋10.9度、基隆11.0度、新竹11.1度，冷空氣已漸減弱，白天氣溫會升得更快。

今天西半部晴朗穩定，花、東雲量稍多。他說，北台灣今白天高溫升至24度，中南部可升至26至27度，白天溫暖舒適，夜晚氣溫仍偏低。明天、周日天氣穩定，逐日回暖，白天溫暖舒適，西半部高溫約在26至28度，早晚偏涼微冷，低溫約在14至16度，日夜溫差仍大。下周一有微弱系統通過，中層雲量增多，山區有些微零星飄雨的機率，影響很小。下周二至下周四恢復晴朗穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部最高溫將升至30度左右。

中央氣象局說，今天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北沿海空曠地區將有10至11度左右的低溫，今天白天至明天氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。周日至下周四東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天白天各地天氣。圖／中央氣象局提供
今天白天各地天氣。圖／中央氣象局提供
分享

颱風菲律賓
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

幼兒園禁體罰入法 兒虐通報更完整

2018-03-22 23:30

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

年減300塑膠袋 請你跟我這樣做

2018-03-23 00:27

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

高屏風速弱 空品「橘色提醒」

2018-03-23 05:00

非聽不可／中醫講座：五十肩、現代疾病與望診

2018-03-22 23:57

哈林菸齡逾14年 咳血住院決心戒菸

2018-03-22 23:53

健康你我他／飯糰便當加起司 牽絲融化女兒心

2018-03-22 23:49

專業觀點／運動眼前發黑 心律不整警訊

2018-03-22 23:46

99歲嬤肋膜積水 藉肋膜鏡檢出肺癌

2018-03-22 23:39

我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

舞台上寫短篇小說 親愛的人生本週演出

2018-03-22 18:55

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

凱達大飯店推環保住房、響應「關燈一小時」愛地球

2018-03-22 18:01

99歲奶奶肋膜積水不敢麻醉做切片 肋膜鏡幫她檢出肺癌

2018-03-22 18:01

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

台北女青 行動聲援「#Me too」運動

2018-03-22 17:55

響應「兒童月」與 「環保月」 力麗觀光推住房專案

2018-03-22 17:42

國美館30年 美術節系列活動登場

2018-03-22 17:38

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

瞄準低溫物流商機 桃機推國際冷鏈平台

2018-03-22 16:40

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

高公局統計：交通事故 國道大塞車主因

2018-03-22 15:06

品味玩家／趁連假探索世界 跟孩子一起當冒險王

2018-03-22 14:37

阿里山櫻王滿開了！ 5天內是最佳賞花期

2018-03-22 14:30

父肺氣腫病逝 讓老菸槍哈林「戒」了

2018-03-22 14:24

更年期後女性防骨鬆 把握前5年黃金期

2018-03-22 14:23

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

阻兒虐！幼兒園禁體罰入法 最重罰30萬、公布姓名

2018-03-22 14:16

衛生紙之亂 公平會擴大查速食、手搖飲

2018-03-22 14:15

環署：2020年 每人每年減用300個塑膠袋

2018-03-22 14:12
看更多

熱門文章

台灣人離鄉背井／楊世光：大陸是野生動物園 肉食性動物應大膽過去

2018-03-22 09:30

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54

麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06

影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美

2018-03-22 11:54

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降

2018-03-22 08:13

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45

影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸

2018-03-22 11:35

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

板橋9.3度！吳德榮：冷空氣漸減弱 白天溫暖舒適

2018-03-23 06:46

今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00

工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45

早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定

2018-03-22 09:51

「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

國際油價走高 下週汽柴油估漲4角

2018-03-22 11:04

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

罹癌開刀、栓塞都不行 試試「標靶真光刀」放療

2018-03-22 10:34

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑

2018-03-22 11:19

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51

華航招募實習空服員引爭議 勞動部：實習和工作有差

2018-03-22 17:30

「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top