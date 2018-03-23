板橋9.3度！吳德榮：冷空氣漸減弱 白天溫暖舒適

2018-03-23 06:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，下周在關島西南方海面有熱帶擾動發展的機率。如果形成，將是繼1月、2月各有1個颱風生成後，今年的第3個颱風，為颱風史上1至3月皆有颱風生成的第3次，前兩次為1965、2015年。

而颱風在3月侵台，則是歷史記錄上從未發生過。他說，原因是3月時台灣上空的導引氣流，仍被西風所控制，颱風只能從低緯度穿過菲律賓、進入南海；或從菲律賓東方海面北轉，再受西風導引轉向東北。最新美國系集模式(GEFS)模擬的行徑，朝菲律賓前進，之後在菲律賓東方海面向北轉再向東北迴轉，正是這種路徑；而其中離台灣最近的模擬路徑，與台灣尚有一段距離。其他單位如CWB、 ECMWF、CMC的模式模擬也都有類似的結果，只是與台灣相距更遠。

他說，今晨西半部晴朗風弱，雖然冷空氣減弱，但輻射冷卻的作用更強。今天最低氣溫依序為板橋9.3度、新屋10.9度、基隆11.0度、新竹11.1度，冷空氣已漸減弱，白天氣溫會升得更快。

今天西半部晴朗穩定，花、東雲量稍多。他說，北台灣今白天高溫升至24度，中南部可升至26至27度，白天溫暖舒適，夜晚氣溫仍偏低。明天、周日天氣穩定，逐日回暖，白天溫暖舒適，西半部高溫約在26至28度，早晚偏涼微冷，低溫約在14至16度，日夜溫差仍大。下周一有微弱系統通過，中層雲量增多，山區有些微零星飄雨的機率，影響很小。下周二至下周四恢復晴朗穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部最高溫將升至30度左右。