幼兒園禁體罰入法 兒虐通報更完整

2018-03-22 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



政院昨天通過幼兒教育及照顧法修正草案，將幼兒園與托育機構禁止體罰入法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會昨天通過幼兒教育及照顧法修正草案，將幼兒園與托育機構禁止體罰入法，並推動職場互助式教保型態。教育部指出，將在半年內擬定相關子法與執行方式。教團對修法表示支持，但建議未來公司設立幼兒園要符合標準，不能放水。

教育部國教署組長武曉霞表示，因應母法通過，相關子法會在半年內研擬，為推動職場互助式教保型態，也會跟勞動部共同研擬作法，讓教保服務除公私立幼兒園，可以更普及。針對幼兒權益方面，這次也提高體罰、違反兒少權益行為的罰鍰，並會公布機構與行為人。

此外，之前發生幼保員虐兒事件，卻屢因欠缺監視器畫面，導致家屬求償無門，民眾提案設立線上監視系統。武曉霞說，過去曾討論要設監視器，但外界認為也需顧慮幼兒隱私，因此會再繼續蒐集意見。

武曉霞指出，目前教育部已擬定「幼兒園不適任教保服務人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法」草案，預計母法通過上路後就能實施，未來將有更完整的通報系統。

全教總理事長張旭政表示，公司設立幼兒園，一定要符合相關規範，像是確保安全與良好受教環境等，不能因是公司就可通融場地較小，以免安全打折。

針對體罰提高罰鍰、且將公布機構名稱及行為人，張旭政表示不反對，但未來執行細節，應該要跟目前兒童及少年福利與權益保障法的相關規定標準一致，才不會讓幼兒園無所適從。