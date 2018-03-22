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搶救生育率 幫你帶小孩…公司可開辦幼兒園

2018-03-22 23:36聯合報 記者林河名／台北報導

為改善低生育率，未來公司可自行或聯合興辦幼兒園，以招收員工子女為主。 圖／聯合報...
為改善低生育率，未來公司可自行或聯合興辦幼兒園，以招收員工子女為主。 圖／聯合報系資料照片
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行政院會昨天通過「幼兒教育及照顧法」修正草案，草案賦予公司可以開辦幼兒園的法源，未來公司可自行或聯合興辦幼兒園，但以招收員工子女為主，且限於非營利，藉以引導企業共同照顧幼兒，並支持青年兼顧工作與家庭。

為改善少子女化、低生育率問題，建構完善生養環境，行政院已將「生生不息」列為今年三大施政主軸之一。

行政院長賴清德在院會上說，幼照法修正草案主要開放公司得興辦招收員工子女為主的幼兒園及非營利幼兒園，鼓勵企業托兒；另強化主管機關及教保服務機構公開收退費資訊的機制，確保家長幼兒權益。

賴清德已指示教育部，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此次最重要的修正之一，即完備教育及照顧服務體系，引導企業共同照顧幼兒，除了開放公司得興辦非營利幼兒園及招收員工子女為主的幼兒園，且增列職場互助式教保服務。

有關幼兒教育及照顧的方式，也在現行的「幼兒園」之外，新增「居家式托育」、「社區互助式」、「部落互助式」及「職場互助式」，並得提供臨時照顧、延長照顧及兼辦兒童照顧服務。

草案為提供優質、普及、平價、近便的教保服務，增列幼兒園分班不受學校於同一鄉鎮市區已有分校、分部或分班的限制；放寬辦理非營利幼兒園之法人類別（包括學校財團法人、非營利性質法人或公司）。另明定直轄市、縣市政府辦理非營利幼兒園需用國有土地或建築物者，得由國有財產管理機關以出租方式提供使用等規定。

其他修正重點，還包括增列公布違法機構名稱、負責人及行為人姓名規定；受幼照法規範的教保服務機構相關人員，如對幼兒有「兒童及少年福利與權益保障法」第四十九條規定、體罰或性騷擾等行為，除罰鍰外，應公布行為人姓名，以保障幼兒與家長權益。

幼兒園職場賴清德
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