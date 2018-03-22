健康你我他／飯糰便當加起司 牽絲融化女兒心

2018-03-22 23:49 聯合報 文／郭淑娟（新北三峽）



飯糰便當。 圖／郭淑娟提供 分享 facebook

我們家鮮少外食，主要考量外食品質難以掌控。女兒上了高中後，聽說學校中午供應熱食，幾天嘗試下來，卻說想帶便當，讓我好生高興。

想讓她每天中午打開便當，激起食欲，體力持續一整天，也讓孩子有好心情，如何讓便當內容豐富有變化，是我每天的甜蜜負擔。

我的策略是使用跟晚餐相同的食材，盡量讓便當菜色不要跟晚餐重疊。

為了不要花太多的時間，我讓便當菜色有些許調整，如此可以照顧營養外，讓便當內容兼顧菜式擺設和色彩調和。幾個星期下來，同學對女兒的便當也都好奇起來，每天跟著一起期待驚訝。

我介紹的是「飯糰便當」，讓米飯裡面包著起司絲後，跟炒蛋捏成飯糰，再用平底鍋煎上色，最後刷上醬油，再小火煎一下，讓顏色更深。如此讓起司融在米飯裡，一口咬下後會「牽絲」，讓平凡的米飯也可以療癒心情。

青菜則避開綠色葉菜，而以白色或綠花椰菜，西洋芹或毛豆為主，讓便當內的綠白花椰菜一字排開，像一朵一朵盛開的花朵。紅色主要以紅蘿蔔或者大番茄為主，看那醒目的三朵花就知道了。

為了讓便當菜色和晚餐不同，確實要多費點心。但是看到女兒吃出健康，吃得開心，稍微辛苦一下，不也是藉由這份巧思表達關愛的最好方式嗎?