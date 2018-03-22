哈林菸齡逾14年 咳血住院決心戒菸

2018-03-22 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



哈林庾澄慶出席代言2018「戒菸就贏」比賽活動，回憶當年戒菸血淚史。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

知名歌手庾澄慶（哈林）菸齡逾14年，他昨天出席衛福部「戒菸就贏比賽」開跑記者會，坦承16歲開始吸菸，直到30多歲被從小纏身的過敏性鼻炎反撲，流鼻血、咳血住院近2個月，下定決心戒菸，點火「拜菸」，戒除菸癮。

哈林16歲開始吸菸，他回憶，自己從小有過敏性鼻炎，那時朋友跟他說，抽菸可以暢通鼻道，改善症狀因而開始抽菸。開始從事音樂工作後，因音樂人習慣抽菸找靈感，自己也就愈抽愈兇。

後來父親因長期吸菸罹患肺氣腫過世，哈林一度嘗試戒菸卻失敗；直到30多歲製作「快樂頌─頂尖拍檔」專輯時，抽菸加過敏性鼻炎反撲，每日咳嗽、流鼻血、鼻內化膿和咳血，反覆就醫住院快2個月，出院後一聞到菸味就如同再次聞到鼻腔的血腥味，非常難受，下定決心徹底戒菸。

哈林說，戒菸期間，嘴巴一空閒就想吃零食，逐漸發胖；看到別人抽菸自己卻不能抽，只能點上一支菸放在旁邊「拜菸」聞味道，後來控制飲食和運動，打籃球、跑步，經過半年後才徹底戒除菸癮。戒菸後，不僅唱歌更有力道，不會上氣不接下氣，50歲還完成了跑步、游泳和騎單車的鐵人三項比賽。

衛福部每2年舉辦「戒菸就贏比賽」，哈林鼓勵吸菸民眾參賽，不僅有機會抽中30萬或6萬元獎金，更能戒菸維持健康。

衛福部國健署長王英偉表示，近日孫越住院消息引發關注，他罹患的肺阻塞（COPD）是全球第3大死因，在台灣則為第7大死因，平均每10人就有近9人吸菸或曾經吸菸，吸菸不僅導致罹患肺阻塞，更會引起肺癌。

董氏基金會執行長姚思遠表示，「戒菸就贏比賽」過去8屆吸引近20萬名癮君子戒菸，在5個月的活動期，戒菸率近70％，參賽一年後維持不吸菸者平均達35％，只要報名參加就有機會成功戒菸，可至「國民健康署網站」或「華文戒菸網」報名。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康