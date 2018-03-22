我的經驗／經歷「猝死」 我更珍惜枕邊人

2018-03-22 23:38 聯合報 潘竹帆／台北市



心律不整是指心臟跳動過快、過慢或不規律，會讓人頭暈目眩，甚至短暫暈厥。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

我熱愛運動，身體健康，但在一次體能自主訓練中，在運動場慢跑一個半小時後，突然感到手腳末端發麻，接著頭昏目眩，半小時後才恢復正常。我從未有過如此症狀，推測是太過疲勞或血糖太低導致。

經友人建議，我去醫院接受心臟科一系列檢查，被診斷「致心律不整之右心室心肌病變」，此種疾病會引發心室性心跳過速，導致血液無法送至大腦，是高猝死率的心臟疾病。醫師建議，安裝「植入式心臟去顫器（ICD）」預防日後心律不整發作，導致猝死。

機器電擊救命 我走一回鬼門關

在安裝ICD沒多久，我有了「猝死」的經驗。當時是寒冷的冬天，我剛下班搭捷運返家途中，突然感覺到胸悶，接著感覺心臟被手緊緊掐住，一陣昏眩感直沖腦門。就在我即將暈倒當下，ICD發揮作用，緊急電擊了心臟4次。隨後，我被送往醫院急救，所幸撿回一命。

經歷了猝死經驗，我意識到自己是多麼幸運，身邊有許多人關心我、愛著我。其實生病的人所受的苦並不多，真正受苦的反倒是關愛你的人，當我躺在急診室加護病房時，見到淚流滿面的妻子，她臉上的擔憂與惶恐，我一輩子也忘不了。

「為什麼是我？」 沒有理由可埋怨！

如此經歷，讓我體悟到生命不長，如何在短暫生命裡活出價值？是對人生的覺醒。面對疾病，一開始不能接受，想到自己在部隊服役18年，青春歲月都奉獻給國家，來不及享受天倫之樂，還有許多來不及完成的夢想，我不禁自問：「為什麼是我？」

但經歷猝死經驗後，發現沒有理由可埋怨，存在世上，可以自由呼吸，是件多麼幸福的事。時時懷著感恩的心，面對所有處境與挑戰，健健康康的「存在」，就是生命最大的價值。

健康是一輩子財富 別忽略身體警告

身體健康是一輩子的財富，這句話不是口號。千萬不要忽略身體提出來的警告與抗議，一切遵循自然法則，不要熬夜、飲酒過量，適度運動及均衡飲食，才會使身體健康。

生病才知健康可貴，身體苦痛無法避免，但健康的心態是我們可以選擇。我們要感恩擁有的一切，好好愛自已，珍惜身邊所有的人，活出最大價值，才是對關愛你的人最好的回報。