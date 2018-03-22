專業觀點／運動眼前發黑 心律不整警訊

2018-03-22 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／整理



運動時突然眼前發黑、昏厥，是心律不整警訊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「心律不整」指心臟跳動過快、過慢或不規律，導致心臟打出來的血量不平均，不是過多就是過少，會讓人頭暈目眩，甚至短暫暈厥。

心律不整和基因有關，無法預防，但有家族史或家人曾昏倒或猝死者，應提高警覺。特別平時看似健康的人，運動時突然眼前發黑、昏厥，是重要警訊，須進一步檢查。

心律不整確診不難，只要心電圖檢查出現變化就能判定。但心律不整平時沒有症狀，有症狀也不一定典型，且疾病病程太輕，心電圖也不一定有變化，難以進行規模式篩檢，不易及早發現治療。

治療心律不整，可以選擇電燒，把異常處燒灼，降低發生率。不過「致心律不整之右心室心肌病變」無法治癒，它是一種少見的先天性心臟變異，猝死率高，有些人一出現症狀，可能猝死。

「致心律不整之右心室心肌病變」患者，需想辦法與疾病共存。例如植入式心臟去顫器。它就像一副有自動化保全系統的傻瓜電擊器，裝在體內，可自動監測心律變化，一旦心律不整，隨時啟動電擊來救命。

不少病人有裝置植入式心臟去顫器，他們自稱「鋼鐵人」，雖然一輩子與去顫器為伍，但這是最重要的保命工具。去顫器電量有限，每8年需更換，尤其心律不整發作時用電量最多，當然備而不用最好。

諮詢╱林口長庚心臟內科教授級主治醫師溫明賢、台北榮總心臟內科主治醫師趙子凡