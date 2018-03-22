威力彩頭獎一注獨得 2億彩金獎落中和

2018-03-22 22:34 中央社 台北22日電



威力彩第107024期今晚開獎，第一區中獎號碼為15、13、34、24、33、08，第二區中獎號碼為07號。派彩結果，頭獎1注中獎，得獎金新台幣2億元。

今天開出2億元頭獎的威力彩彩券行，為新北市中和區中和路161號的喜發彩券行。

貳獎槓龜；參獎有3注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。