威力彩第107024期開獎

相關新聞
機車族小心了 未投保強制險最高罰3千2018-03-22 19:13
22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級2018-03-22 22:45
舞台上寫短篇小說 親愛的人生本週演出2018-03-22 18:55
凱達大飯店推環保住房、響應「關燈一小時」愛地球2018-03-22 18:01
99歲奶奶肋膜積水不敢麻醉做切片 肋膜鏡幫她檢出肺癌2018-03-22 18:01
香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃2018-03-22 17:56
台北女青 行動聲援「#Me too」運動2018-03-22 17:55
響應「兒童月」與 「環保月」 力麗觀光推住房專案2018-03-22 17:42
國美館30年 美術節系列活動登場2018-03-22 17:38
對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福2018-03-22 17:01
竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫2018-03-22 17:01
瞄準低溫物流商機 桃機推國際冷鏈平台2018-03-22 16:40
第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響2018-03-22 16:12
哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸2018-03-22 15:52
心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍2018-03-22 15:51
再冷1天 周六開始回溫2018-03-22 15:10
高公局統計：交通事故 國道大塞車主因2018-03-22 15:06
品味玩家／趁連假探索世界 跟孩子一起當冒險王2018-03-22 14:37
阿里山櫻王滿開了！ 5天內是最佳賞花期2018-03-22 14:30
父肺氣腫病逝 讓老菸槍哈林「戒」了2018-03-22 14:24
更年期後女性防骨鬆 把握前5年黃金期2018-03-22 14:23
猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆2018-03-22 14:19
阻兒虐！幼兒園禁體罰入法 最重罰30萬、公布姓名2018-03-22 14:16
衛生紙之亂 公平會擴大查速食、手搖飲2018-03-22 14:15
環署：2020年 每人每年減用300個塑膠袋2018-03-22 14:12
腎臟病、心衰竭照顧品質佳 中榮、亞東獲醫策會肯定2018-03-22 13:49
「藝壇宗師」楚戈23件作品捐故宮 南院規劃特展2018-03-22 13:16
公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估2018-03-22 12:27
影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美2018-03-22 11:54
不實食品廣告平均僅罰2.7萬 衛福部要祭鐵腕管制2018-03-22 11:51
選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉2018-03-22 11:46
更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期2018-03-22 11:30
嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑2018-03-22 11:19
國際油價走高 下週汽柴油估漲4角2018-03-22 11:04
超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用2018-03-22 10:54
罹癌開刀、栓塞都不行 試試「標靶真光刀」放療2018-03-22 10:34
過猶不及！攝取過多「鎂」可能導致腹瀉2018-03-22 09:55
早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定2018-03-22 09:51
流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計2018-03-22 09:45
熱門文章
台灣人離鄉背井／楊世光：大陸是野生動物園 肉食性動物應大膽過去2018-03-22 09:30
陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假2018-03-22 18:24
超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用2018-03-22 10:54
板橋10.3度！今天好冷 低溫下探11度2018-03-22 06:07
影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美2018-03-22 11:54
家人關係／也是孩子2018-03-22 06:00
露越多越好 安心亞穿高跟涼鞋秀性感2018-03-21 20:06
堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？2018-03-22 08:00
親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？2018-03-22 06:00
再冷1天 周六開始回溫2018-03-22 15:10
心情點滴／遊戲人生2018-03-22 06:00
哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸2018-03-22 15:52
白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降2018-03-22 08:13
流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計2018-03-22 09:45
57歲婦人嚴重骨鬆不在意 腰椎骨折了2018-03-22 07:30
今日星座運勢／天蠍 思考人事問題 注意生活細節2018-03-22 00:00
影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸2018-03-22 11:35
陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？2018-03-22 16:35
禽流感偽藥賣養殖場 恐讓疫情大爆發2018-03-22 00:17
更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期2018-03-22 11:30
不限婦科！ 衛福部：非值班醫師 皆可收出勤費2018-03-22 00:10
香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃2018-03-22 17:56
國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」2018-03-21 10:39
「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣2018-03-22 20:41
睡覺打呼 傷了感情還傷心2018-03-21 23:50
猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆2018-03-22 14:19
22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級2018-03-22 22:45
吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝2018-03-22 10:30
機車族小心了 未投保強制險最高罰3千2018-03-22 19:13
工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛2018-03-22 12:45
吳寶春進軍海外 首間落腳上海2018-03-21 18:58
早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定2018-03-22 09:51
性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸2018-03-22 21:24
未來醫師戴AR 降低開刀風險2018-03-21 23:50
第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響2018-03-22 16:12
國際油價走高 下週汽柴油估漲4角2018-03-22 11:04
選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉2018-03-22 11:46
「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海2018-03-22 18:54
公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估2018-03-22 12:27
對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福2018-03-22 17:01
留言