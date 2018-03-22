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台灣漫畫創作能量強 黑白無常當題材

2018-03-22 20:48中央社 台北22日電

長條式手機漫畫APP comico舉辦原創漫畫大賞，挖掘台灣漫畫新星，本屆創作題材除了多元成家毒品霸凌等社會議題外，更有把本土神怪「黑白無常」變身超潮陰間使者的作品。

長條式手機漫畫APP comico積極挖掘漫畫創作新星，累計4屆原創漫畫大賞總徵件數突破1500件作品，帶動台灣原創實力持續發光。

comico原創漫畫大賞讓世界看見台灣，本屆比賽不但金、銀、銅賞全數獎留台灣，也激發20世代豐厚、驚人的手機漫畫原創力，讓百行百業懷抱漫畫家出道夢想的年輕作者，向連載之路邁進。

comico在台灣上線4年，第4屆comico原創漫畫大賽參賽者以20至26歲年輕族群為主，參賽者跨百行百業，而19位得獎者中達8成為女性；本屆金賞及銅賞均為雙人搭檔，在劇情、分鏡、繪製上做專業分工，漫畫創作有逐漸往合作搭檔、專長互補的發展。

本屆原創漫畫大賞創作題材包含純愛、格鬥、科幻、暗黑、恐怖等，以及多元成家、毒品、霸凌等社會議題。

這次金賞作品「最佳女主角」故事結局要嚇讀者一大跳，網路社交世界中，究竟甜心女主角與反派配角「誰才是心機女」? 答案居然要看到最後一幕、把正在看作品的讀者拉進劇情中才揭曉，令人大呼過癮。

銀賞作品「人魚之聲」則描述人類與人魚的跨種族純情故事，翻轉人類刻板成見。而銅賞作品Black andWhite作者自高中開始就以雙人組搭檔創作，把本土神怪「黑白無常」變身為超潮的陰間使者，熱血戰鬥場面媲美動畫，「神怪無常但有情」的結局突破格鬥作品印象。

comico全球APP下載數突破2800萬人次，台灣comico閱讀總數更達到2.8兆人次，女性讀者比例占7成。

comico平台目前共有28部台灣作品於國際連載，未來不但持續辦理大型競賽，鼓勵漫畫創作，也將攜手出版界與影視圈，積極發展台灣優秀原創作品的IP授權，搶攻多元跨螢商機。

毒品多元成家霸凌
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