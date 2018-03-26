賣輪胎竟推「美食聖經」！ 米其林教我們的內容行銷技巧

創新拿鐵提供 分享 facebook

今年 3 月 14 日，米其林發布《台北指南》，為我們增加了 20 家「排隊美食」。但是，你有沒有想過，米其林身為世界聞名的輪胎公司，為何要每年出版《米其林指南》(Le Guide Michelin)，而且還將它打造成美食和旅遊界的權威評鑑呢？

本文 3 大重點：1. 別被產品侷限了創意，米其林兄弟的妙點子。2.目標明確！《米其林指南》只推薦公路旅行為主的美食。3. 加入可以建立權威性和影響力的內容。

創新點：有品質的內容只是基本，建立權威性和影響力才是內容行銷的關鍵。米其林從創意行銷到介紹美食再延伸出星評制度，一步步在美食界奠定了它崇高地位。

1. 別被產品侷限了創意，米其林兄弟的妙點子

米其林公司由愛德華•米其林 (Édouard Michelin) 和安德烈•米其林 (André Michelin) 兄弟創立於1889年。公司位於法國中部的克萊蒙費朗 (Clermont-Ferrand)，專門生產輪胎以及橡膠製品。然而在1895年時，大部分的民眾買不起車子，更不用說買輪胎了，所以輪胎的銷售並不佳。

愛德華是工程師，負責輪胎的研發與生產；安德烈是行銷專家，常提供企劃提升公司知名度。有鑑於當時多數民眾沒有汽車，安德烈為了打響米其林輪胎的知名度，甚至希望能藉機促進輪胎銷售，便提議發行《米其林指南》，希望一本美食旅遊指南能夠刺激富人買車的欲望。

就這樣，第一本《米其林指南》於 1900 年出版，發行了數萬本，往後每年也都會出版該年的《米其林指南》。即使到了 1920 年，每本約需花費 2 美元購買，就當時而言，是不小的金額，但銷售量仍將近10萬本。自1953年，為了讓《米其林指南》內容更準確，忠實讀者開始回應、評論指南的內容，有時只有一週的時間，便可累積達5萬條的評論，回饋給米其林公司。

到了 1930 年代，《米其林指南》已享譽國際。《紐約客》 (The New Yorker) 誇獎它內文的廣告不使人反感，刊登得「恰到好處」；1952 年，《時代雜誌》 (Times) 讚譽《米其林指南》是美食旅遊聖經。美食評鑑員、公正的食宿評價和獨創的星評制度，都是《米其林指南》受到誇讚的原因。

《米其林指南》剛發行時，安德烈曾預言：「這本書誕生於 20 世紀，也將繼續存在於這個世紀。」如今看來，預言不僅成真，甚至超越安德烈的預期，《米其林指南》至今已經有 117 年的歷史了。

從行銷角度來看，安德烈當初選擇推出《米其林指南》這個策略，完全跳脫來一般傳統行銷的思維。他不侷限在思考如何大肆宣傳自家輪胎的品質，而是採取了製作《米其林指南》這種創意，來提高公司知名度和刺激大眾買車的慾望。