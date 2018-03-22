舞台上寫短篇小說 親愛的人生本週演出

2018-03-22 18:55 中央社 台北22日電



莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，以加拿大女作家孟洛（Alice Munro）的作品文字為靈感推出劇作「親愛的人生」，以音樂、燈光、演員對白及肢體節奏在舞台上嘗試表現短篇小說的動人氣味。圖為彩排畫面。圖／國家兩廳院提供 分享 facebook

里民活動中心的擾攘、捷運上的日常對話、耽溺回憶的自得其樂……透過切碎的時間片段，不成線性敘事的情節推演，劇場編導王嘉明本週推出新作「親愛的人生」，在舞台上試寫起短篇小說。

閱讀短篇小說有其樂趣，凝練文字所濃縮的情感氛圍總是迷人、引人無邊想像。莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，這次以曾獲諾貝爾文學獎的加拿大女作家孟洛（Alice Munro）作品文字為靈感，推出「親愛的人生」，以音樂的氣氛、靈巧幻變的燈光、演員的對白與節奏肢體等劇場形式，在國家戲劇院的舞台上嘗試表現短篇小說的動人氣味。

「親愛的人生」共有四個片段，調性有陰沈有嘈雜，有電影畫面感的剪接，也有民謠演唱會的風情，但都是講述平淡日常裡的平凡人的故事。

在今天的彩排記者會後，主演的王琄說，劇中並非大白話描繪出所有人的狀態，而是有其留白，「這讓演員有參與感之外，也讓觀眾有想的空間。」

劇中演員安原良也說，劇情雖是人生會經歷的生、老、病、死片段，看似平淡，但意外總是在大家沒有預期的時候發生，絕望之處又總會有驚喜轉折，「這些故事經過導演的重新排列組合，透過時間的刻意碎裂或其他橋段鋪陳，再回頭細想，就會既合理但是又意外，我相信不只演員，觀眾看的時候也會有這種感覺。」

與過去的作品相比，王嘉明在舞台上使用的演員依然多、表現手法一樣熱鬧跳躍，但他試圖在每個片段裡塞進的訊息濃度卻更高更稠，如同真正的短篇小說一樣，「對我來說，在舞台上寫短篇小說，真的難，尤其是時間感的掌握，還有那不斷推演的情感狀態，然後最後還要讓人再回頭覺察一些什麼的拿捏，總之眉眉角角很多要調整。」

「親愛的人生」3月23日至25日在台北國家戲劇院演出。