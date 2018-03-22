親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

安以軒「生命危險」動手術 爆出是這原因

碩士畢業女躲社區廁所 拿鹽酸潑警害人毀容

舞台上寫短篇小說 親愛的人生本週演出

2018-03-22 18:55中央社 台北22日電

莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，以加拿大女作家孟洛（Alice Munro）的...
莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，以加拿大女作家孟洛（Alice Munro）的作品文字為靈感推出劇作「親愛的人生」，以音樂、燈光、演員對白及肢體節奏在舞台上嘗試表現短篇小說的動人氣味。圖為彩排畫面。圖／國家兩廳院提供
分享

里民活動中心的擾攘、捷運上的日常對話、耽溺回憶的自得其樂……透過切碎的時間片段，不成線性敘事的情節推演，劇場編導王嘉明本週推出新作「親愛的人生」，在舞台上試寫起短篇小說。

閱讀短篇小說有其樂趣，凝練文字所濃縮的情感氛圍總是迷人、引人無邊想像。莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，這次以曾獲諾貝爾文學獎的加拿大女作家孟洛（Alice Munro）作品文字為靈感，推出「親愛的人生」，以音樂的氣氛、靈巧幻變的燈光、演員的對白與節奏肢體等劇場形式，在國家戲劇院的舞台上嘗試表現短篇小說的動人氣味。

「親愛的人生」共有四個片段，調性有陰沈有嘈雜，有電影畫面感的剪接，也有民謠演唱會的風情，但都是講述平淡日常裡的平凡人的故事。

在今天的彩排記者會後，主演的王琄說，劇中並非大白話描繪出所有人的狀態，而是有其留白，「這讓演員有參與感之外，也讓觀眾有想的空間。」

劇中演員安原良也說，劇情雖是人生會經歷的生、老、病、死片段，看似平淡，但意外總是在大家沒有預期的時候發生，絕望之處又總會有驚喜轉折，「這些故事經過導演的重新排列組合，透過時間的刻意碎裂或其他橋段鋪陳，再回頭細想，就會既合理但是又意外，我相信不只演員，觀眾看的時候也會有這種感覺。」

與過去的作品相比，王嘉明在舞台上使用的演員依然多、表現手法一樣熱鬧跳躍，但他試圖在每個片段裡塞進的訊息濃度卻更高更稠，如同真正的短篇小說一樣，「對我來說，在舞台上寫短篇小說，真的難，尤其是時間感的掌握，還有那不斷推演的情感狀態，然後最後還要讓人再回頭覺察一些什麼的拿捏，總之眉眉角角很多要調整。」

「親愛的人生」3月23日至25日在台北國家戲劇院演出。

莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，這次以加拿大女作家孟洛（Alice Munro...
莎士比亞的妹妹們的劇團編導王嘉明，這次以加拿大女作家孟洛（Alice Munro）的作品文字為靈感，推出「親愛的人生」，在國家戲劇院的舞台上嘗試表現短篇小說的動人氣味。圖為彩排畫面。圖／國家兩廳院提供
分享

劇場情感莎士比亞
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

管中閔案何時核定？教育部：靜待台大校務會議結果

2018-03-22 20:23

凱達大飯店推環保住房、響應「關燈一小時」愛地球

2018-03-22 18:01

99歲奶奶肋膜積水不敢麻醉做切片 肋膜鏡幫她檢出肺癌

2018-03-22 18:01

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

台北女青 行動聲援「#Me too」運動

2018-03-22 17:55

響應「兒童月」與 「環保月」 力麗觀光推住房專案

2018-03-22 17:42

國美館30年 美術節系列活動登場

2018-03-22 17:38

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

瞄準低溫物流商機 桃機推國際冷鏈平台

2018-03-22 16:40

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

高公局統計：交通事故 國道大塞車主因

2018-03-22 15:06

品味玩家／趁連假探索世界 跟孩子一起當冒險王

2018-03-22 14:37

阿里山櫻王滿開了！ 5天內是最佳賞花期

2018-03-22 14:30

父肺氣腫病逝 讓老菸槍哈林「戒」了

2018-03-22 14:24

更年期後女性防骨鬆 把握前5年黃金期

2018-03-22 14:23

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

阻兒虐！幼兒園禁體罰入法 最重罰30萬、公布姓名

2018-03-22 14:16

衛生紙之亂 公平會擴大查速食、手搖飲

2018-03-22 14:15

環署：2020年 每人每年減用300個塑膠袋

2018-03-22 14:12

腎臟病、心衰竭照顧品質佳 中榮、亞東獲醫策會肯定

2018-03-22 13:49

「藝壇宗師」楚戈23件作品捐故宮 南院規劃特展

2018-03-22 13:16

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美

2018-03-22 11:54

不實食品廣告平均僅罰2.7萬 衛福部要祭鐵腕管制

2018-03-22 11:51

選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46

更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30

嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑

2018-03-22 11:19

國際油價走高 下週汽柴油估漲4角

2018-03-22 11:04

超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54

罹癌開刀、栓塞都不行 試試「標靶真光刀」放療

2018-03-22 10:34

過猶不及！攝取過多「鎂」可能導致腹瀉

2018-03-22 09:55

早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定

2018-03-22 09:51

流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45
看更多

熱門文章

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

台灣人離鄉背井／楊世光：大陸是野生動物園 肉食性動物應大膽過去

2018-03-22 09:30

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54

不認同掃墓 她一句「人死了這麼久幹嘛拜」惹怒人

2018-03-21 20:48

板橋10.3度！今天好冷 低溫下探11度

2018-03-22 06:07

露越多越好 安心亞穿高跟涼鞋秀性感

2018-03-21 20:06

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

影／超漂亮！阿里山「櫻王」盛開 未來5天最美

2018-03-22 11:54

流感疫苗改回三價跟林全有關？ 陳時中：絕無政治算計

2018-03-22 09:45

57歲婦人嚴重骨鬆不在意 腰椎骨折了

2018-03-22 07:30

白天天氣舒適偏冷 入夜留意氣溫陡降

2018-03-22 08:13

今日星座運勢／天蠍 思考人事問題 注意生活細節

2018-03-22 00:00

影／拍到台灣藍鵲翻垃圾桶找食物 保育人士心很酸

2018-03-22 11:35

禽流感偽藥賣養殖場 恐讓疫情大爆發

2018-03-22 00:17

不限婦科！ 衛福部：非值班醫師 皆可收出勤費

2018-03-22 00:10

更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

睡覺打呼 傷了感情還傷心

2018-03-21 23:50

猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19

國語日報戰火延燒至今　教部拒絕核定新任董事長

2018-03-21 22:09

吃一頓天價5萬元餐廳神級主廚來了！3月底客座秀手藝

2018-03-22 10:30

施建安接任台企銀總經理

2018-03-21 21:16

舒淇抱病現身巴塞爾 力挺寶格麗新表首發

2018-03-21 22:06

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45

吳寶春進軍海外 首間落腳上海

2018-03-21 18:58

未來醫師戴AR 降低開刀風險

2018-03-21 23:50

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46

早晚溫差逾10度 24日前全台天氣穩定

2018-03-22 09:51

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27

國際油價走高 下週汽柴油估漲4角

2018-03-22 11:04

嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑

2018-03-22 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top