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台北女青 行動聲援「#Me too」運動

2018-03-22 17:55聯合報 記者李莉珩╱即時報導

台北基督教女青年會以行動聲援防治性騷擾的#Metoo行動。圖/台北年基督教女青年...
台北基督教女青年會以行動聲援防治性騷擾的#Metoo行動。圖/台北年基督教女青年會提供
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「這一刻，我等50年了！」顧燕翎老師響應 #MeToo！台北女青行動聲援！

積極推動女性權利的台北基督教女青年會(YWCA)今天（22日）上午在臺北市婦女館舉辦《從#MeToo談婦女運動和女性主義》專題講座。邀請顧燕翎老師、臺北市政府社會局副局長張美美、臺北市家防中心主任陳淑娟以及各社福夥伴一同響應「#MeToo」運動，以實際行動聲援「#MeToo」運動，讓台灣與國際接軌，讓更多受害者感到被接納、被同理而願意發聲。

「如果所有被性騷擾或侵犯過的女性都能發一條「#MeToo」的狀態，那人們或許能認識到這個問題的重要性」。2017年10月15日，女演員艾莉莎·米蘭諾在社交網路推特上鼓勵女性傳播#MeToo，讓人們意識到該問題的嚴重性與普通性，獲得全球熱烈響應。不僅在演藝界，全世界的政界、學術界、教育界、體育界、司法界等各領域，不同程度、不分性別都受到「#MeToo」的影響。目前已在全球超過85個國家蔓延。

根據衛福部統計，台灣近5年性侵案件，平均一年達15,832件。其中陌生性侵比例占14%，也就是說在所有的性侵案件中，熟識者性侵比例竟高達86%。而「親密關係」性侵比例近30%;還有一個值得重視的比例顯示，約有11%的性侵受害源於「權力關係不平等」，包含直系血親、師生、上下屬關係、客戶等。

這些通報數據顯示性暴力不限於女性受害，在權力的天秤上處於弱勢的一方，不分性別、性傾向都可能受害，由此可見在官方統計通報數字底下仍潛藏著受害而不願通報的案件，而若發生在熟識者間的性騷擾、性侵甚或性暴力等，更容易因為不對等的權力關係，讓受害者常會處在關係矛盾、受威脅與文化壓抑的陰影下，導致長期自我封閉，被孤立在社會邊緣，而大環境的漠視與傳統的性別歧見，更似推手將他們推向無底深淵。

顧燕翎在會中表示，這波21世紀的婦女運動堪稱第三波全球婦運，由影視界的女星們擔綱演出，充分顯示了婦運不再只是少數「極端」分子的白日夢，而更貼近了群眾。女星們藉著金球獎和奧斯卡頒獎盛會向全世界傳達拒絕做第二性的訊息。今年1月1日，好萊塢的知名女星們更集資發起「時候到了」(Time’s Up)運動，協助和保護低職等、貧窮、孤立無援、獨自工作的女人、男人、跨性別者進行法律訴訟，爭取合理的工作環境和人性尊嚴，到現在已經募集到兩千萬美金和兩百位義務律師。

顧燕翎表示，「千百年來，男統治女的權力系統無所不在卻隱而不顯，受害者只能暗夜飲泣。是這些勇敢的女人一個接一個、一棒接一棒創造了改變的可能。」

#TimesUp是時候了！停止沉默、停止等待、停止忍受歧視、騷擾和濫權！鼓勵受害者說出真相，呼籲大家拒絕性暴力，重視職場、家庭中普遍存在的性別不正義等壓迫議題，並期待透過 #MeToo支持網絡—113、各地家庭暴力暨性侵害防治中心、社會局、警政、醫療、學校、民間婦女團體等各種求助管道，建立一個安全、信任的社會支持網絡。

MeToo性騷擾
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