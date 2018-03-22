凱達大飯店推環保住房、響應「關燈一小時」愛地球

2018-03-22 18:01 聯合新聞網 台北訊



凱達大飯店總經理皮金營響應地球一小時。圖／凱達大飯店提供 分享 facebook

Love Earth! 住房優惠三折起，再贈餐飲折價券

你知道海中的塑膠袋，在海中飄浮的樣子會被海龜當成水母吞下肚嗎？一次性的塑膠備品除了難以分解，更會成為海洋生態的殺手。凱達大飯店重視環保與生態議題，即日起至2018年10月31日，推出「愛地球環保住房專案」，民眾自備盥洗用品、續住不更換床單及毛巾，享房價優惠三折起，兩人入住精緻客房只要3,099元起，再贈三百元餐飲折價券。飯店以住房優惠呼籲消費者，減少一次性備品的使用、床被單的更換以節省洗滌用水，將愛護大自然的心意轉化實際行動。

凱達大飯店輕工業風精緻客房。圖／凱達大飯店提供 分享 facebook

凱達大飯店為凱撒飯店連鎖全新品牌，座落台北西區新地標雙子星大樓，自2017年11月24日正式開幕以來，支持台灣品牌及節能環保，全館745間客房採用綠色品牌「O’right歐萊德」洗髮精及沐浴乳，讓房客享有安心美好的住宿品質。今年3月24日，晚上8點30分至9點30分，為「Earth Hour地球一小時」國際關燈日活動，凱達大飯店將關閉招牌燈、艋舺大道紅燈籠、門口水池燈、大樓外牆燈及頂樓天際線燈之外，也關閉電扶梯及一部電梯，呼籲館內客人共同響應愛地球。為號召更多飯店同業和客人加入，凱達大飯店總經理皮金營，受台灣官方主辦單位「歐萊德」邀請，拍攝「地球一小時Earth Hour」宣傳影片，與超過百位藝人、企業共同響應。凱達大飯店粉絲團亦於3月16日至3月24日舉行活動，凡在飯店與「響應Earth Hour」活動手舉牌合照、打卡、上傳飯店粉絲團，就有機會抽中精美馬克杯組。更多活動優惠詳情，請洽02-2306-6777或洽官網。

凱達大飯店「地球一小時Earth Hour」宣傳影片：