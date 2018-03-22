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陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24聯合新聞網 綜合報導

陸櫻花節被揭發全是「假櫻花」，台大教授李茂生戲稱其實日本賞櫻名勝也都造假。 東京...
陸櫻花節被揭發全是「假櫻花」，台大教授李茂生戲稱其實日本賞櫻名勝也都造假。 東京記者蔡佩芳／攝影
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春天一到不少人都會到賞櫻景點賞花，不過中國大陸一些賞櫻名勝竟傳出「櫻花造假」，不法商人利用「櫻花海洋」、「櫻花大道」為噱頭吸引遊客付費賞櫻，後來被揭發全是「假櫻花」，引起網友怒批，台大教授李茂生也分享假櫻花的消息，還發文表示日本的賞櫻名勝其實都有造假。

李茂生在臉書分享關於中國大陸某些地區「賞櫻節」全用假櫻花的事件，假花和花枝都是塑膠做成，再用膠帶固定在光禿的樹上，溫州的賞櫻節甚至一人還要支付人民幣50元（約台幣234元）的門票，主辦公司負責人則回復：「沒提過櫻花是真的，不涉詐欺，櫻花是從山東運送過來，途中全謝了，重新運來不及就用假花代替。」有網友感嘆假花以假亂真竟可以騙到人，也有人怒罵主辦沒講明使用假花，更問「到底還有什麼是真的？」

李茂生對此則表示「日本的賞櫻名勝其實都有造假」，並進一步指出「他們先在地底挖了一個大倉庫，裡面用人工孵育了無數的櫻花樹，調節溫度，控制開花期。然後用櫻花前線的預報，操控人們請假的時機，等請假人數到達一定經濟規模後，在某日深夜，將地表沉入地下，並將倉庫內已經開花的櫻花樹，升上地表。翌日，一大堆已經請好假的日本人，蜂擁至櫻花勝地，開始花見」。

他認為，「日本這種造假，數世紀如一日。民眾早已習慣被規訓，毫不覺得自己被騙。這才是高級騙術。最近更進一層樓，有些地方已經開始收花見費，企圖飢餓行銷」。

他的PO文一貼出立刻有網友讚他的反串，「#真正的反串就是讓別人不知道茂生在反串」，也有人跟著附和「日本的櫻花是一種魔幻術，是由七百年前養出的一種可以用翅膀拍出櫻花盛開效應的蝴蝶，這種蝴蝶每個城市也只有少數幾隻，藏在地宮裡，人眼是看不見的，只要環境好空氣乾淨到讓蝴蝶開心，蝴蝶就會飛出來拍翅膀，大地櫻花爆炸盛開。」、「這是真的，我公司就剛好負責仁和寺的區域！」，李茂生的反串也引起網友疑惑「真的假的？」、「才不是真的XDD」。

李茂生認為，「日本這種造假櫻花，數世紀如一日，民眾早已習慣被規訓，毫不覺得自己被...
李茂生認為，「日本這種造假櫻花，數世紀如一日，民眾早已習慣被規訓，毫不覺得自己被騙，這才是高級騙術」。圖／取自李茂生臉書
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李茂生詐欺賞櫻櫻花
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