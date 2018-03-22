響應「兒童月」與 「環保月」 力麗觀光推住房專案

2018-03-22 17:42 聯合新聞網 台北訊



花蓮館推出季節限定的「快樂夜尋螢火蟲」專案，要帶小朋友瞭解螢火蟲生態！ 分享 facebook

4月兒童節連假即將到來，在全台擁有11個營運據點的連鎖飯店品牌「力麗觀光」聯合各子品牌推出《親子態有趣》系列住房專案，包括「親子快樂遊」、「夜尋螢火蟲」、「住馬告送一日遊」等三大優質旅宿專案，讓一家大小在長達5天的春假連假能玩得盡興！

高雄哲園會館推出「環保愛地球」專案，民眾自帶備品可享優惠房價！ 分享 facebook

台北館推出「親子快樂遊」優惠住房NT$ 3,329起，每房入住即贈「Baby Boss職場體驗任意城門票」1張，可供1位大人與1位小朋友，手牽手到Baby Boss體驗難得的兒童假期；高雄哲園會館「親子快樂遊」優惠住房NT$ 1,799起，依房型人數贈送「壽山動物園門票」，讓小朋友能欣賞豐富又生動有趣的動物奇觀；墾丁館「親子快樂遊」優惠住房NT$ 2,699起，每房皆贈「海洋生物博物館」門票2張，可盡情探索奇妙的海底世界。

4月開始入住台北館「快樂親子遊」專案，就可獲得BabyBoss門票。 分享 facebook

花蓮館、日潭館、月潭館、日月潭館則推出季節限定的「夜尋螢火蟲」旅宿專案。花蓮館「快樂夜尋螢火蟲」優惠住房NT$3,600起，加贈賞夜螢一日遊程，帶大家到大農大富平地森林公園追尋發亮的火金姑；而日潭館、月潭館與日月潭館共同推出的「夜尋螢火蟲」優惠住房NT$4,999起，加贈秘境賞螢活動與風味晚餐，讓小朋友不但能玩得開心，也能吃得開心。

棲蘭山莊與明池山莊則推出住宿送「拉拉山一日遊」或「太平山一日遊」，優惠住房NT$5,300起，帶小朋友到拉拉山巴陵訪古道、在松林山莊品嚐下午茶，到雲頂觀賞壯麗雲海；或至太平山追紫葉槭，在翠峰湖放空冥想，及走訪見晴古道，來場與眾不同的親子生態輕旅行。

此外，為響應422世界地球日與推廣環保旅遊，力麗觀光即日起串聯花蓮館、台北久居棧、高雄久居棧及高雄哲園會館，聯合推出《環保愛地球》住房專案，客房不提供牙刷、牙膏、浴帽、棉花棒、香皂、沐浴乳、洗髮精、刮鬍刀、梳子等一次性盥洗備品，民眾只要自備盥洗備品入住，即可享最低1,000元優惠房價。

《環保愛地球》住房專案入住花蓮館兩個晚上，即可享有單人入住每晚NT$1,100或雙人入住每晚NT$1,300不含早餐超值房價；入住台北久居棧單人房每晚NT$1,254起，雙人房每晚NT$1,386起；高雄久居棧雙人房每晚NT$1,000起，家庭房每晚NT$1,500起；而高雄哲園會館雙人房每晚NT$1,499起。力麗觀光表示，近年來環保意識抬頭，環保風氣蔓延至國民旅遊，力麗觀光提供各種優惠房價，希望鼓勵民眾真正落實環保概念，一起為地球盡一己之力。

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