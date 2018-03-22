對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



彭元宏醫師除了門診，也提供相關諮詢解惑。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

46歲陳先生近幾年來房事方面總是讓太太不滿意，必須靠「威而剛」等藥物才可完事，到桃園市中壢天晟醫院幸福門診接受「低能量震波治療」後，「那話兒」的硬度漸漸增加不少，現在已經不需要依賴藥物就可以完成房事需求。

另一位38歲IC設計工程師因為長期久坐，一天工12至15 小時造成下腹部悶痛，解尿不順，診斷為慢性骨盆腔疼痛症候群就醫6個月未見改善，而且常合併性功能障礙，經過一個月低能量震波治療及口服藥物雙重療法才恢復正常的「性福」生活。

中壢天晟醫院院長泌尿科醫師蔡芳生、楊梅天成醫院泌尿科彭元宏醫師近來門診都碰上類似病例。蔡芳生指出，全方位診治是勃起功能障礙比較新的治療觀念，除了藥物，低震波也有不錯的療效。超過40歲勃起障礙有ㄧ半以上最常見的是陰莖的血流量不足。

蔡芳生說，勃起功能障礙也就是俗稱的「陽痿」成因有許多，最常見的就是「血管性勃起功能障礙」，即陰莖的血管無法順利擴張充血，傳統使用的藥物如威而鋼、犀利士、樂威壯等只是治療勃起功能障礙的症狀，不能改變陰莖血管增生。低能量震波治療正好可以補足這方面的不足，利用震波能量促進陰莖血管增生並改善性神經傳導與反應，另外藉由低能量震波的衝擊，使陰莖血管變得富有彈性。

蔡芳生表示，歐洲泌尿科醫學會於2014年起已將低能量震波治療列為第一線的治療選擇，從根本的病因治療以增加勃起功能，臺灣男性學醫學會去年3月也正式將低能量體外震波治療，列為國人勃起功能障礙的第一線治療選項，天成醫療體系中壢天晟醫院、楊梅天成醫院為造福廣大鄉親，特別引進最新型低能量震波治療儀器，提供了增進夫妻間幸福功能另一項治療的新選擇。

中壢天晟醫院院長蔡芳生表示歐洲、臺灣相關醫學會已經把「低能量震波」做為治療勃起障礙第一線選項。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

蔡芳生說明勃起障礙常見的原因。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook