瞄準低溫物流商機 桃機推國際冷鏈平台

2018-03-22 16:40 中央社 桃園機場22日電



瞄準高價值國際冷鏈物流商機，為打造桃園機場園區不斷鏈的國際冷鏈供應鏈平台，桃園機場公司積極推動國內航空貨運、地勤倉儲等相關業者接受國際航空運輸協會（IATA）相關輔導訓練。圖／桃機公司提供 分享 facebook

桃園機場公司瞄準國際冷鏈物流商機與多家航空業者合作，積極爭取國際最高等級的IATA CEIV Pharma製藥等級冷鏈認證，推動物流平台，搶製藥、生技、精緻農業溫控運輸商機。

桃園國際機場公司今天與華航、長榮、華儲、榮儲、長勤、遠雄等6家公司代表，跟國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心（IATA CEIV Pharma）簽約合作，展開訓練輔導課程，同時也希望了解國際先進產業知識，在桃園機場園區建置與國際接軌的一流冷鏈物流平台。

IATA出席代表人士指出，全球從2013年到2019年，預估全球醫藥市場平均年成長率達6%，亞洲醫藥市場成長率更可達9%，但因為空運溫度控制不穩定，貨物因失溫斷鏈無法確保品質要求，因此冷鏈醫藥產品有逐漸轉向海運的情況，但因為考量然部分商品具有時效性，與市場的商業需求，仍需要空運冷鏈物流的支援與服務。

桃園國際機場公司董事長曾大仁表示，桃園機場貨物以大宗貿易乾貨為主，溫控貨物比例小，但機場優越的地理位置及航網，很有機會爭取亞洲高價值的冷鏈物流轉運商機，目前IATA推動最高製藥等級的冷鏈運輸認證，可滿足目前大多數國內貨物冷鏈物流需求，希望藉由相關認證輔導訓練，提高桃園機場貨運相關員工的專業，展現桃園機場打造高端冷鏈物流環境與爭取商機的努力。

桃園機場公司也表示，未來藉由冷鏈認證，將可協助業者爭取更多的國際製藥、生技、精緻農業等溫控運輸商機，為桃園機場創造更高的轉運價值。