哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



哈林瘐澄慶出席代言2018「戒菸就贏」比賽活動，回憶當年戒菸血淚史。記者林俊良／攝影 分享 facebook

知名歌手庾澄慶（哈林）菸齡逾14年，他今出席衛福部舉辦「戒菸就贏比賽」開跑記者會，坦承16歲開始吸菸，直到30多歲時從小纏身的過敏性鼻炎反撲，流鼻血、咳血住院近2個月至今仍心有餘悸，下定決心戒菸，甚至點火「拜菸」戒除菸癮，以過來人身分呼籲吸菸者戒菸。

哈林從16歲開始吸菸，他回憶，因自己從小有過敏性鼻炎，那時有朋友跟他說，抽菸可以暢通鼻道，改善鼻炎症狀因而開始抽菸。開始做音樂之後，又因音樂人習慣抽菸找靈感，沒想到自己也就愈抽愈兇。

後來父親因長期吸菸罹患肺氣腫過世，當時雖曾嘗試戒菸卻失敗；直到30多歲製作「快樂頌─頂尖拍檔」專輯時，抽菸加過敏性鼻炎的反撲，每日咳嗽、流鼻血、鼻內化膿和咳血，反覆就醫住院快2個月，出院後一聞到菸味就如同再次聞到鼻腔的血腥味，感報非常難受才下定決心徹底戒菸。

哈林說，戒菸期間沒菸後嘴巴一空閒就想吃零食，身材逐漸發胖；看到別人抽菸自己卻不能抽，只能點上一支菸放在旁邊「拜菸」聞味道，加上開始控制飲食和運動，打籃球、跑步經過半年後才徹底戒除菸癮。戒菸後，不僅唱歌更有力道，不會上氣不接下氣外，50歲還完成了跑步、游泳和騎單車的鐵人三項比賽。

衛福部每2年一次舉辦「戒菸就贏比賽」，身為過來人的哈林鼓勵吸菸民眾參賽，不僅有機會抽中30萬或6萬元獎金，更能戒菸維持健康。

衛福部國健署長王英偉表示，近日孫叔叔住院的消息引發關注，孫叔罹患的肺阻塞（COPD）正是全球第3大死因，在台灣則為第7大死因，患者平均每10個就有將近9個吸菸或過去曾吸菸，吸菸不僅會導致罹患肺阻塞，更會引起肺癌。

長期推廣戒菸的董氏基金會執行長姚思遠表示，「戒菸就贏比賽」台灣過去8屆活動吸引近20萬名癮君子體驗戒菸，在5月活動期的戒菸率近70％，參賽一年後維持不吸菸者平均達35％，只要報名參加比賽就有機會成功戒菸，可至「國民健康署網站」或「華文戒菸網」報名。

由國民健康署舉辦的2018「戒菸就贏」比賽，哈林瘐澄慶（左）出席代言活動，與和碩董事長童子賢（右）為孫越叔叔打氣加油。記者林俊良／攝影 分享 facebook

由國民健康署舉辦的2018「戒菸就贏」比賽，哈林瘐澄慶（左）出席代言活動，國民健康署長王英偉（右）、致贈感謝狀。記者林俊良／攝影 分享 facebook

由國民健康署舉辦的2018「戒菸就贏」比賽，哈林瘐澄慶（左三）出席代言活動，與國民健康署長王英偉（左二）、和碩董事長童子賢（右二）、董氏基金會執行長姚思遠（右一）一同出席活動。記者林俊良／攝影 分享 facebook

哈林瘐澄慶出席代言2018「戒菸就贏」比賽活動，回憶當年戒菸血淚史。記者林俊良／攝影 分享 facebook

哈林瘐澄慶出席代言2018「戒菸就贏」比賽活動，回憶當年戒菸血淚史。記者林俊良／攝影 分享 facebook