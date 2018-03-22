再冷1天 周六回溫

2018-03-22 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻效應影響，今晨平地最低溫為板橋10.3度。氣象局指出，今各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星短暫雨。明天清晨中部以北、空曠地區約10到13度溫，南部及花東約14至16度。

氣象局指出，今天白天北部及東半部高溫約18至20度，整天感覺偏涼，中南部高溫約22至25度，但早晚溫差大，要特別注意保暖。