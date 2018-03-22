高公局統計:交通事故 常釀國道大塞車

2018-03-22 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



清明連續假期間即將到來，高速公路預計將湧入大量車潮。根據高公局統計，平日每起交通事故，大概要半小時處理，是國道大塞車的主因。高公局提醒用路人出遊前妥善規畫行程避開壅塞路段，行駛國道也務必小心駕駛，才能快樂出遊，平安返家。高公局建議，可以透過高公局「未來日旅行時間預測查詢功能」，以規畫行程，避開國道壅塞路段。

清明假期交通量大，本次假期放假天數為5天，僅次於春節6天，高公局指出，在尖峰時段及路段，在流量飽和下所發生的任何一起事故，都可能是造成國道大塞車的原因。

高公局統計，國道事故平均每件處理時間約25到30分鐘，事故規模較大者，需花更長的時間來紓解回堵車流。依平日交通狀況，每回堵1公里約需花10分鐘才得以紓解，2公里約20分鐘，以此類推。若事故發生於連假壅塞時段及路段，即使是一起小事故，所需處理時間將較平日更長，使連假期間原本已趨近飽和之國道路段，更加劇壅塞回堵程度。

高公局叮嚀，清明期間行駛國道事前妥善規畫行程，行駛當中務必小心駕駛並注意前方路況，避免影響返鄉及旅遊興致；若行車時有相關行車問題，請透過隨車乘客撥打高公局1968免付費專線詢問，另若發生緊急事件亦請立即撥打1968或110求援。