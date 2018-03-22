阿里山櫻王滿開了！ 5天內是最佳賞花期

2018-03-22 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



阿里山森林遊樂區「櫻王」在晴朗天氣陽光照拂下滿開，盛開燦爛花朵，吸引大批遊客賞花拍照。圖／阿里山工作站提供 分享 facebook 「櫻王滿開了！」嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季15日登場，阿里山工作站前的「櫻王」，今天在晴朗天氣陽光照拂下滿開，盛開燦爛花朵，吸引大批遊客賞花拍照，盛開後5天是最佳賞花期，因陸客團大減，遊客較去年少，當地旅館業建議取消平日遊樂區遊客車輛管制。

阿里山工作站前的這株染井吉野櫻，1918年從日本吉野縣移植而來，每年都最早開花，樹齡百年，每年花季最早開花、花朵最漂亮、樹形最美，所以有「櫻王」之稱，當這株櫻花樹綻放，森林遊樂區近2000棵吉野櫻將陸續開花，花季持續到4月10日，都是最佳賞花期，下月清明連假，將是賞花高峰期。

在晴朗天氣、蔚藍的天空下，「櫻王」滿開吸引大批遊客在花前拍照，部分遠地來的國內遊客，一大早就出門；行動不便民眾坐輪椅由家人陪伴賞櫻，笑開心；園區從阿里山賓館經梅園、阿里山派出所，到祝山登山口，兩旁吉野櫻綻放，讓人賞心悅目，是熱門賞櫻步道。

「平日賞遊客不多，入園車輛管制應取消」，在森林遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，陸客團大減又不在山上住宿，今年花季至今國內遊客最多，平日遊客數較去年減少約4000人，住房也少2成，平日遊客不多，建議取消入園車輛管制，方便遊客開車停放。