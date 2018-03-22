猛灌牛奶防骨鬆？ 醫：乳醣不耐症患者恐愈喝愈鬆

2018-03-22 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



中華民國骨質疏鬆學會前理事長、陽明大學暨國防醫學院臨床教授楊再興表示，骨鬆補鈣應該要採取「預防」的概念，別等到骨鬆發生了再來補鈣，除了補鈣以外也可以選擇牛樟芝，另，若有乳醣不耐症的患者，別以為喝牛奶可以補鈣，恐怕鈣質愈補，會流失得愈多。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 根據統計，台灣60歲以上的人口，有16％患有骨質疏鬆症，其中高達80％為女性，主因是女性更年期後，女性賀爾蒙大量流失，使造骨細胞的能力降低，中華民國骨質疏鬆學會前理事長、陽明大學暨國防醫學院臨床教授楊再興說，很多女性會認為被診斷為骨鬆後，就大量喝牛奶補鈣，但台灣患有乳糖不耐症者高達7成以上，反而喝愈多牛奶、鈣質流失愈多，建議可以改吃鈣片、牛樟芝子實體、運動等做改善。

楊再興表示，骨質疏鬆是每個人都會面對到的疾病，但是女性面臨骨鬆的時間，比男性還要早，女性多發生在更年期後，約為50歲左右，男性則發生在60歲到65歲間，骨鬆最大的危機是增加骨折的風險，根據國際骨鬆醫學會於2012年的調查顯示，台灣髖骨骨折發生率是亞洲第1名，世界排名第9名，一旦發生髖骨骨折，死亡率相當高，女性第1年死亡率高達15％、男性高達22％。

楊再興說，台灣民眾對於骨鬆都沒有「預防」的觀念，多等到確診後，才開始注意「骨本危機」，想要存骨本最好從青春期就開始，30歲到50歲是養骨本的最好時機，50歲以後則是要保持骨本，如何養骨、保骨，應多攝取鈣質，按照建議青春期、懷孕期間、更年期後、老年等階段，每日鈣質的攝取應超過1500毫克，台灣人往往會認為「多喝牛奶」等於攝取到足夠的鈣質，但台灣多數人都有「乳醣不耐症」。

若是有乳醣不耐症者，別以為猛喝牛奶就可以攝取到鈣質，實際上，乳醣不耐症者攝取到乳製品時會出現腹瀉症狀，腹瀉等於把牛奶的營養素都排洩掉，身體根本來不及吸收，且不斷腹瀉還可能把原先從其他食物攝取到的鈣質也一併排出，反而愈喝愈缺鈣。

建議有乳醣不耐症的民眾，應改吃鈣片，且在嘴巴時一定要咬碎才能幫助攝取，目前也有研究發現，牛樟芝子實體，有減緩骨質流失的機制，並增加造骨細胞的活性，民眾也能選擇使用。

另外，有非常多的專家建議可以透過曬太陽，讓身體產生「維生素D」幫助鈣質吸收，楊再興說，曬太陽要曬對才有辦法讓人體產生維生素D，若是衣服穿很多，臉塗防曬油，加上台灣空污嚴重，幾乎沒辦法讓人體接受到UVB，只能吸收到UVA讓身體感覺到「熱熱的」而已。