腎臟病、心衰竭照顧品質佳 中榮、亞東獲醫策會肯定

2018-03-22 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



醫策會今舉辦品質認證頒獎典禮。記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會推動疾病照顧品質認證，今天舉行頒獎典禮，該認證以病人安全及醫療品質為主軸，鼓勵醫療機構在疾病照護領域給予病人更妥適照顧。除了既有的冠狀動脈疾病、即興冠心症、急性心肌梗塞等三項認證之外，今年又新設了腎臟病、心衰竭等疾病認證。其中台中榮總為首家突過「腎臟病」疾病照顧品質認證的機構，亞東醫院則是第一家通過心衰竭照顧認證機構。

台中榮總院長許惠恒指出，該院每年照顧超過1萬5000名腎臟病患者，為使醫病溝通凌巨羚，照顧團隊建立了五大智能化照護管理系統，包括腎臟病互動遊戲衛教平台、腎衰竭前期病患整合照護平台、高風險病人管理系統、醫病共享決策資訊平台與血液透析智能化系統，以平易近人方式使患者了解腎臟病，也透過團隊整合照護，讓中榮成為值得腎臟病患者信賴的團隊。

亞東醫院過去三度通過醫策會冠狀動脈疾病照顧品質認證，冠狀動脈繞道手術病人平均住院天數自2013年的15.77天降為2016年的11.18天，術後30天死亡率自18.67%降為11.43％。該院心衰竭中心主任曾秉憲指出，為持續疑聲對心臟疾病患者的高品質醫療照護，不但於2014年成立安心照護中心，為國內遠距醫療的先驅，也利用雲端「照護雲」讓出院病友及慢性患者透過至為照護系統得到相關服務，而2015年進一步成立心衰竭中心，不但整合相關教育訓練，強化硬體設備與檢查服務，讓病人可以得到更好的照護。