衛生紙之亂 公平會擴大查速食、手搖飲

2018-03-22 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



衛生紙喊漲，引發消費者搶購，公平會3月14日對大潤發開罰350萬元罰鍰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

罰大潤發350萬 立委：太輕了

衛生紙之亂公平會3月14日雖已對大潤發開罰350萬元罰鍰，但多位立委今日在立法院經濟委員會上表示，「350萬元罰鍰對大企業算什麼」？且只對潤泰集團開罰，實在難杜悠悠之口。同時也要求，公平會應更積極針對各項民生消費物資業者是否有「聯合漲價行為」深入調查。

對此，公平會主委黃美瑛答詢時表示，衛生紙之亂引爆開始的十來天，大潤發因此增加銷售的利益約是100多萬元，公平會已對其加了三倍半進行開罰，且衛生紙占大潤發的整體營收比例也並沒有很大，350萬元罰鍰的罰則是綜合多項因素考量下並經過委員會議所做出的合議裁罰。不過，多位立委仍抨擊，大潤發造成的民眾恐慌是非常嚴重，兩相權衡下，公平會應讓罰則更高。

公平會：不排除有第二波懲處

黃美瑛進一步指出，因為攸關民生物價，衛生紙漲價案公平會仍持續進行調查中，不排除有第二波懲處名單。

此外，今日包括邱議瑩、蘇震清、高潞·以用等多位立委也要求公平會應針對各項民生消費物資業者是否有「聯合漲價行為」進行調查。

黃美瑛表示，衛生紙、速食業、手搖飲都是民生相當關注的議題，因此公平會已派出大隊人馬進行訪查。

此外，針對公平會人員欲進入賣場進行調查，而被阻擋在賣場外的傳聞，黃美瑛今日也特別澄清表示，「公平會人員有進到賣場，沒有被阻擋。」

民眾批評衛生紙漲價，公平會只能約談業者，無權派員搜索，黃美瑛表示，未來的修法方向，將視情節重大時公平會能與檢調配合，並將情節重大定位為刑事，而目前所謂的情節重大，公平會則是鎖定獨佔、濫用、聯合壟斷，讓公平會遇到重大案件時能有派員搜索的權限。