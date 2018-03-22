公費流感疫苗政策髮夾彎 立委提案重啟評估

2018-03-22 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



公費流感疫苗政策髮夾彎，立委提案重啟評估。聯合報系資料照 分享 facebook 為提高流感疫苗保護力，衛福部日前宣布，未來公費流感疫苗擬從現行預防3種流感病毒的三價改為預防4種病毒的四價疫苗，但政策方向急轉彎，預計延至民國111年再採四價疫苗。對此，立院砲聲連連，要求衛福部提出傳染病防治諮詢會與會專家的名單，並重新審慎評估。

立法院今日上午召開社福與衛環委員會，立委陳宜民認為，公費流感疫苗政策大轉彎非常荒謬。他表示，四價疫苗包含2種A型和2種B型病毒株，能全面提供6到7成的保護力，比三價疫苗提供3到5成的保護力好，更能避免預測病毒流行株失準而增加國人罹患流感釀成重症的風險，要求衛福部提出傳染病防治諮詢會與會專家的名單，並重新審慎評估。

立委王育敏表示，衛福部1月份信誓旦旦對外宣示，財團法人醫藥品查驗中心、衛福部疾管署的專家都認為打四價疫苗對於經濟效益、民眾健康都有幫助，因此未來公費流感疫苗擬改為四價疫苗，財務面也可負擔，但昨日一場會議竟就推翻政策。她認為，前後兩批專家意見若不一致，應由兩批專家再加以研議。

疾管署副署長羅一鈞表示，政策方向轉彎並非源於兩批專家意見不一致，而是有更多近期的實證資料讓專家改變建議，如昨日會議上就重新檢視2、3月美國與加拿大針對本季疫苗施打的評估報告，看見這些國家本季施打四價疫苗的效果不如預期好，美國人身上的保護力約4成、加拿大約5成，打了四價疫苗的香港也有滿大程度的流行，綜合評估後決議今年維持採三價流感疫苗作為公費疫苗。

羅一鈞也表示，會將會議記錄提供給立委參考，若委員認為得重新開會，疾管署會再與傳染病防治諮詢會中的流感防治組、預防接種組的兩位召集人討論。