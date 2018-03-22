品味玩家／趁連假探索世界 跟孩子一起當冒險王

2018-03-22 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



每個人在孩童時光都對未來充滿無限想像，有人希望成為警察、科學家或是太空人，透過自己的力量為世界做出一些改變；小時看過的經典故事、卡通及電影也在童年扮演著重要角色；今年的清明兒童節假期長達五天，不妨安排一趟親子之旅，陪著孩子成為探索世界的冒險王，勇敢美麗的公主，或是當個法力超群的魔法師，一起重溫兒時的感動與夢想。

魔法之旅 哈利波特經典場景

許多孩童都曾幻想成為有法術的巫師，揮舞魔杖施展魔法，或是騎著飛天掃帚翱翔在空中；奇幻小說哈利波特描寫神祕的魔法世界，拍了七部電影，足跡遍布英國，吸引許多忠實讀者到英國來趟「魔法之旅」，一窺小說及電影中的經典場景，讓人彷彿有種踏入魔法世界的感覺。

除了倫敦的千禧橋、聖潘克斯車站、利德賀市場等電影中曾出現的地點外，一定要去的還有國王十字車站中的九又四分之三月台，因為通往魔法世界的入口就位在這裡。逛完了倫敦，還可順道去蘇格蘭，因為在電影中前往魔法學校的特快列車駛過高架橋的那一幕，就位在Jacobite火車路線上，這條火車線路更被評選為「世界最經典火車之旅」。

到英國來趟魔法之旅，即使不是巫師也能一窺魔法世界的奧妙。 KAYAK╱提供 分享 facebook

移動城堡 法國迷人童話小鎮

知名日本動畫大師宮崎駿所製作的動畫電影，是許多人兒時的共同回憶，細膩的動畫勾勒出一個個奇幻世界，包括飛行於天空的城市，神秘的龍貓巴士，還有騎著掃帚飛行的小魔女，豐富了許多人的童年。

動畫中的場景不全然都是虛構的，有些其實真實存在，例如2004年上映的霍爾的移動城堡，影片中描述了一幢神奇且會移動的城堡，劇中場景的靈感來源之一就是法國科爾馬的「普菲斯特之屋」，據說宮崎駿為了取景，曾親自造訪這座迷人的童話小鎮；科爾馬保留了中世紀建築風貌，河道以及隨處可見的彩色房屋，處處都是迷人風光。從巴黎搭乘TGV法國高速列車，只需要兩個多小時就可以直達科爾馬。

移動城堡的真實世界，法國小鎮科爾馬處處可見的彩色小屋，就是動畫大師的靈感來源。 KAYAK╱提供 分享 facebook

加勒比海 盡情體驗乘風破浪

喜歡冒險，想成為航海家的人，可以來趟加勒比海之旅，盡情體驗乘風破浪的快感。16、17世紀曾經有許多海盜橫行的加勒比海，如今因擁有豐富的自然景觀及文明遺址，成為許多人喜愛的度假勝地。以海盜為主題的電影也曾到此拍攝，更為加勒比海增添一絲神祕的氛圍；想一覽加勒比海風光的旅客，可選擇在邁阿密搭乘遊輪出發，享受島嶼、大海帶來的美好風光。

旅遊加勒比海域，可展開一段新奇的海上冒險旅程。 KAYAK╱提供 分享 facebook

山打根 近距離觀察野生動物

喜愛動物與大自然的人，在小時候也許曾經幻想過要成為森林之王，穿梭於叢林中，與動物朋友為伴，這樣不妨到沙巴東岸的「山打根」來場叢林冒險，這兒可近距離觀賞到稀有的野生動物，還能到卡比利─西必洛森林保護區裡的「人猿庇護中心」，近距離觀察到紅毛猩猩享用香蕉及牛奶大餐的情景。

雨林中還蘊藏著各種野生植物及鳥類，漫步於保護區內的木棧道上，可欣賞著兩旁蓊鬱的參天樹木，深刻感受熱帶雨林的原始氣息及生命力。

馬來西亞山打根是喜歡叢林冒險的人，揭開叢林神秘面紗的好去處 。 KAYAK╱提供 分享 facebook

公主行程 暢遊最美童話城堡

小女孩總是幻想成為童話中的公主，住在豪華城堡裡；如果有公主夢，被譽為「世界最美童話城堡 」，位於德國慕尼黑南方福森小鎮的「新天鵝堡」，絕對是必訪之地，因為迪士尼樂園中的童話城堡就是以此為設計靈感。

白牆藍頂的城堡與周邊山麓湖泊構成一幅如夢似幻的美景，宛如童話故事中的場景；想要捕捉到最美的新天鵝堡畫面，最佳地點非瑪莉安橋莫屬，在這裡能將新天鵝堡全景盡收眼底。參觀完新天鵝堡後，可回到福森小鎮入住一晚，在鎮上可以找到許多道地的德式美食，別具特色的旅宿，是一座浪漫的古城 。