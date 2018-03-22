不實食品廣告平均僅罰2.7萬 衛福部要祭鐵腕管制

2018-03-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部長陳時中責成食藥署，1個月內訂定清楚的裁罰準則，將違規率高的食品下架、或要求撤照。聯合報系資料照 分享 facebook 市面上食品琳瑯滿目，不少違法宣稱不實功效，但極低的裁罰金額無助遏止歪風。衛福部食藥署統計，去年共有4647件食品廣告違規，裁罰總額約新台幣1.28億元，平均1件僅約2萬7000餘元，對大型業者而言不痛不癢。衛福部長陳時中責成食藥署，1個月內訂定清楚的裁罰準則，將違規率高的商品下架、或要求撤照。

立法院今日召開社福與衛環委員會，立委趙天麟質詢時表示，麗富康直銷公司有保健食品宣稱可增加免疫力，有患者因此停止化療、花大錢購買服用，最終不幸病逝。台中市政府食品藥物安全處調查後發現，高達7項產品涉及廣告不實，但僅開罰12萬元，對該公司根本不痛不癢。

趙天麟再舉例，船井生醫公司也近年常見的廣告違規大戶，多次違法宣稱產品是衛福部公告降低最多體脂肪的食品，地方衛生局也僅是罰款，呼籲衛福部祭出更強的管制手段。

對此，陳時中坦言，每次幾萬元的裁罰金額，對於收入百萬、千萬的業者而言簡直是成本，不痛不癢。他責成求食藥署於一個月內訂定裁罰準則，舉例來說，業者違規幾次就得將產品下架、或要求撤照，藉此嚇阻惡意違規業者，同時也呼籲民眾，食品若宣稱療效，千萬不要吃，藥品若宣稱有速效，也應謹慎選擇。