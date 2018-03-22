選筷子學問大！木筷易殘留細菌 金屬筷可鍛鍊肌肉

2018-03-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



唐榮公司去年研發抗菌不鏽鋼材，投入開發用在民生用品上，今年1月已推出抗菌餐具(如筷、匙、叉等)，網路上風評頗佳。記者謝梅芬／翻攝 分享 facebook 近年來，食安問題多，用餐時，越來越多上班族喜歡帶便當，即使外食，許多人也喜歡自備餐具，但其實選筷子，也要注意安全衛生。

唐榮不鏽鋼公司技術副總經理鄭明正說，金屬筷子比木筷具優勢，因為木質筷子結構疏鬆，用久了，表面就不再光滑，會出現許多細小的凹槽，非常容易殘留細菌，潮濕的儲存環境也容易導致木質筷子生菌、發霉，隨食物進入人體，危害人體健康。金屬筷表面光滑，清洗起來非常方便，用 開水涮一涮，用餐巾紙一抹就好，也非常易於消毒，能減少細菌傳播。

鄭明正說，用金屬筷子還能得到更多意外的鍛鍊。美國哥倫比亞大學心理學教授羅伯特·克勞斯磑究發現，使用筷子能影響30多個關節以及50多個與行動智能發育相關的肌肉，強化肌肉對調節能力的發育也有積極的影響。儘管金屬筷子比普通木質筷子用起來更累，但它可以使關節的肌肉得到更多的鍛鍊。

唐榮公司去年研發抗菌不鏽鋼材，就投入開發用在民生用品上，包括便當盒，今年1月已上市的抗菌碗、抗菌餐具(如筷、匙、叉等)，網路上風評頗佳，許多人買了之後，還會再來回購送親友，未來研發團隊將此功能性鋼材創新設計，應用在生活周邊環境上器物，陸續推出更多樣化的家用製品。