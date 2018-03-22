更年期後女性預防骨鬆 醫師：前5年是黃金期

2018-03-22 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣骨質疏鬆盛行率高，更年期後女性尤須留心，醫師指出，更年期後的女性雌激素減少，停經後5年，每年會流失3至5%的骨密度，5年下來可能減少25%的骨密度。聯合報系資料照 分享 facebook 台灣骨質疏鬆盛行率高，更年期後女性尤須留心，醫師指出，更年期後的女性雌激素減少，停經後5年，每年會流失3至5%的骨密度，5年下來可能減少25%的骨密度，停經女性應把握黃金5年，均衡飲食、充分攝取鈣質、維他命D，負重或撞擊運動也不可少。

中華民國骨質疏鬆學會前理事長楊再興表示，骨質疏鬆是一種骨密度減少導致骨骼脆弱，增加骨折風險的疾病。更年期後的女性雌激素減少，停經後5年，每年會流失3至5%的骨質密度，5年下來可能減少25%的骨密度。楊曾進行調查研究，在約5000名更年期後婦女中，50歲以上族群，每10人就有1人有骨質疏鬆，80歲以上族群，每10人就有4、5人有骨質疏鬆。

楊再興指出，男性與女性超過30歲，每年會流失0.1%至0.3%的骨密度，30年後就流失3%至9%，因此應及早存好骨本，包括均衡飲食、攝取奶製品以補充鈣質、每日適量接受日曬以補充維他命D，負重或撞擊運動也不可少，如健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、登山、跳繩等，超過30歲則應更積極藉此預防骨本的流失。

不少人工作型態須長時間久坐，但要預防骨鬆，就得多作負重或撞擊運動，楊再興表示，處於微重力狀態的太空人，半年下來，骨質密度會減少5%，顯示缺少負重或撞擊運動，就無法刺激造骨細胞，降低骨質密度，增加骨質疏鬆骨折風險。