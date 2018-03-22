嚇！台灣一年用165億塑膠袋 環團籲生活減塑

2018-03-22 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



台灣每年使用30億根吸管，塑膠袋年使用165億個，這些一次性使用的塑膠製品，因為回收機制的不完備，足以影響地球生活環境。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影 分享 facebook 台灣每年使用30億根吸管，塑膠袋年使用165億個，這些一次性使用的塑膠製品，因為回收機制的不完備，足以影響地球生活環境。4月22日是世界地球日，今年選定「終結塑膠汙染」為活動主軸，希望民眾能夠從改變生活習慣、從日常生活做起，減少生活中塑膠物品的使用。

「終結塑膠汙染，說到做到愛地球！」環團與企業齊聚，舉行2018地球日啟動記者會，並公布塑膠汙染的十大真相，呼籲民眾減速愛地球。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署已經提出2020、2025、2030年不同的減塑目標，在台灣15年前已經有7大行業限塑，有2萬家，今年1月1日擴大限塑，民眾配合度良好，這樣的基礎下，我國不論是海洋環境、源頭減量未來都希望做得更好，因此提出3階段目標，希望民眾、業者、環團都能夠支持推動。

賴瑩瑩表示，生活習慣的改變需要一點時間，讓民眾先知道，政府也應該創造改變生活習慣的環境，比如引導新的商業模式，比如以租代買，或者環保袋交換，紙袋交換，都能減少塑膠袋使用，現在也有些行業在推廣，提出這樣的目標，各行業也能配合新的模式，讓環保與民眾生活習慣取得平衡點。

她表示，短期2020年提出塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等，未來塑膠袋部分會從每人每年使用700個，減少到400，到2025年減少到100個；至於塑膠吸管，先針對內用餐點部分，可以不用吸管，讓民眾先改變習慣。

環團也提出，去年短短兩個月的海洋廢棄物監測報告，在監測期間內，共清除4萬6324公斤垃圾，其中以4萬9305個寶特瓶、3萬2347個塑膠瓶蓋、2萬3113支吸管、1萬7321個玻璃瓶，以及1萬6436個塑膠袋為大宗。在回收不完備情況下，回收的塑膠垃圾最後大半進入焚化爐。沒有被回收或焚燒的塑膠垃圾，則隨著時間裂解成塑膠碎片，遍布於海洋、水、土壤。

賴瑩瑩表示，目前有瓶罐回收都有回收基金，包括寶特瓶與塑膠瓶等，對於機構也有些補貼，希望能鼓勵回收。