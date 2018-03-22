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罹癌開刀、栓塞都不行 試試「標靶真光刀」放療

2018-03-22 10:34聯合報 記者黃寅╱即時報導

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民（中）透過「標靶真光刀」替廖婦放療，兩周後腹...
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民（中）透過「標靶真光刀」替廖婦放療，兩周後腹痛大幅緩解。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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80歲廖姓婦人是肝癌三期末病人，腫瘤約9公分，但因年事已高，家屬擔心開刀或栓塞風險過高，拖了9個多月腫瘤長大至12公分，且頂到橫膈膜，所幸經亞洲大學附屬醫院透過「標靶真光刀」放療，兩周後腹痛大幅緩解，重展笑顏，讓家人鬆了一口氣。

放射腫瘤科主任王博民說，標靶真光刀是一種放射治療技術，身體各部位癌症都適用。如果腫瘤緊鄰人體重要結構，或腫瘤在治療過程中會隨病患呼吸週期移動，例如肺癌、肝癌以及乳癌，都是棘手的治療。標靶真光刀在治療中可即時偵測呼吸，位置對了才照射，可大幅降低副作用。

他說，廖婦因年事已高，加上腫瘤太大，無法開刀或用栓塞治療，評估後使用標靶真光刀，藉由立體定位放射治療。治療過程中可以像打飛靶一樣，即時精確定位肝臟腫瘤，同時大幅降低對十二指腸或胃等周圍關鍵器官的影響，4周進行了20次治療，同時輔以標靶藥物治療後，恢復良好。

王博民指出，以往無法接受手術的三期末肝癌患者，僅能單獨吃標靶藥物，但延長存活期效果不佳，有效率只有7%至10%，平均只有3到6個月壽命，但接受標靶真光刀治療後，可使6至7成肝癌的腫瘤面積縮小一半以上，藉此延長患者生命，不致立即面臨肝衰竭。

他強調，早期肝癌無症狀，多數人發現已是中晚期，1年存活率僅15％，若有症狀就應立即赴醫檢查，依照醫療團隊過去累積4千餘例的治療案例，有3分之2的病人可以爭取到6到12個月時間，來進行後續治療，進而延長存活期。

肝癌
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