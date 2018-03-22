超商賣肉圓熱議 網友：送小七比當4個月兵有用

2018-03-22 10:54 聯合新聞網 綜合報導



統一超商7-ELEVEN本月將開賣「炊肉圓」，預計在2500家門市推出。 圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

超商賣什麼都不奇怪，繼全家便利商店和OK超商宣佈要賣炸雞後，統一超商7-ELEVEN也於日前宣佈將開賣「炊肉圓」，預計要在2500家門市推出。消息一出，網友紛紛對超商店員表達同情，笑稱：「以後面試工作經歷寫小七，馬上錄取上班。」

有網友在臉書《爆料公社》粉絲專頁詢問大家對於超商推出肉圓的看法，多數網友說體會超商店員工作的辛苦。林姓網友表示，他看到新聞後就去超商詢問是否有賣肉圓，店員在得知消息後臉就垮了下來，還反問她是不是在開玩笑。

超商業者為了創造差異化，紛紛推出了許多方便的多樣化服務，統一超商預計使用蒸氣機賣蒸肉圓引起網友熱烈討論，也讓網友戲稱：「說不定以後便利商店還可以托兒（蓋一個溜滑梯？！）店員兼保母」、「那天小七有賣核彈…我一點都不意外」、「照這樣發展下去以後不要當什麼四個月兵，什麼都學不到又浪費時間，以後一律送到小七」、「以後小七的資歷是不是比大學證書還有用了」、「超商一年歷，勝讀十年書，技能無上限，薪酬卻低廉」、「好累啊，我只能說，所有便利商店的工作人員，辛苦了」 。

超商店員也讓網友聯想到自己的工作。林姓網友PO文指出：「小公司也這樣啊，測試員兼報告撰寫，兼網管兼採購議價，兼基本水電工木工金屬加工，兼設備故障排除兼實驗室主管，兼品質主管兼工程部經理，臨時缺料件自己騎機車附近水電空調行找」。