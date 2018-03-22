公費流感疫苗今年不升級 衛福部決議維持三價疫苗

2018-03-22 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部昨表示，今年10月開打的公費流感疫苗仍維持3價疫苗。報系資料照 分享 facebook 公費流感疫苗即將採購，政策卻轉彎。昨衛福部邀請專家召開會議討論，決議今年秋冬仍維持公費3價流感疫苗，原年初提案納入公費4價流感疫苗，則排定至民國111年導入，還需經衛福部及行政院定案。今年10月新流感季開始，民眾要打4價流感疫苗，仍需自掏腰包。

流感疫苗分成3價與4價疫苗，4價疫苗可預防2種A型H亞型流感病毒、2種B型流感病毒；3價疫苗則少涵蓋1種B型流感病毒，價格相對便宜。本季4價疫苗涵蓋A型H1N1和H3N2流感病毒、Ｂ型為維多利亞株及山形株病毒；3價疫苗則少了B型山形株。

昨日衛福部邀集專家，召開衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，討論今年公費流感疫苗相關議題。疾管署副署長莊人祥表示，與會專家認為，今年台灣雖流行B流的山形株病毒，在3價流感疫苗交叉保護力上仍有3至5成，重症人數也未如預期多，加上4價流感疫苗成本較高，決議今年10月開打的公費流感疫苗仍維持3價。

不過，莊人祥說，去年衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會討論時，已提出充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第3期計畫，計畫中採行的新疫苗政策，將會在111年導入4價疫苗，但最終仍需由衛福部和行政院定案。